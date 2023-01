Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że policjanci ze szczecińskiego CBŚP prowadzą sprawę dotyczącą grupy przestępczej, której członkowie zajmują się przestępczością narkotykową. "W wyniku podjętych czynności policjanci dotarli do mężczyzny, który jak wynikało z ich ustaleń mógł zajmować się na dużą skalę 'dilowaniem' narkotyków" - podkreśliła policjantka.

OG Olgierd zatrzymany. W mieszkaniu rapera znaleziono 38 kg narkotyków

Tym mężczyzną był znany w lokalnym środowisku muzycznym Michał O. o pseudonimie OG Olgierd. Raper został zatrzymany pod koniec minionego tygodnia w Szczecinie. "W mieszkaniu, w którym przebywał mężczyzna funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 38 kg narkotyków, m.in. 18 kilogramów 3-CMC, ponad 17 kilogramów marihuany, blisko 3 kilogramy amfetaminy oraz kokainę" - wyliczyła podinspektor.

"Wartość przejętych środków odurzających i substancji psychotropowych śledczy wycenili na około 1,3 miliona złotych. Z wstępnych ustaleń wynika, że przejęte narkotyki miały być rozprowadzone w Szczecinie" - dodała rzeczniczka CBŚP.

Po zatrzymaniu "OG Olgierd" został doprowadzony do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. "Prokurator ogłosił mu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w warunkach powrotu do przestępstwa" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanemu surową karę prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy na trzy miesiące" - podała PK.

Jak zapewniają śledczy sprawa ma charakter rozwojowy. Michałowi O. za zarzucane czyny może grozić do 12 lat więzienia.