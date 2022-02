W listopadzie 2019 r. Ofelia (czyli Iga Krefft) wydała debiutancki album "Ofelia" ( sprawdź! ). Wcześniej - wiosną 2019 r. - wystąpiła w 11. edycji show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". W programie śpiewająca aktorka wcielała się w m.in. Rihannę, Beatę Kozidrak, Whitney Houston, Lady Gagę, Bruno Marsa, Axla Rose'a (Guns N' Roses) i Eddiego Veddera. Ostatecznie show Polsatu ukończyła na przedostatnim miejscu.

Ofelia (Iga Krefft) pokazała się w bikini. Fani są zachwyceni!

Piosenkarka, w przeszłości przyznawała, że walczyła z z depresją, lecz najwidoczniej odnalazła szczęście. Jakiś czas temu na Instagramie wokalistki pojawiło się zdjęcie w objęciach mężczyzny. Zakochana Ofelia wyznała wówczas, że spotyka się ze swoim partnerem od pięciu lat, a jego obecność pomogła jej przezwyciężyć różne trudności.

"Moje dotychczas łamane serce zreperował w ciągu tych pięciu lat. Czekałam na niego długo i nie wiem skąd, ale pewnego dnia wiedziałam, że to coś wyjątkowego!" - pisała Ofelia.



Jej fani zareagowali niezwykle żywiołowo - gratulacjami oraz spontanicznymi wypowiedziami. "Urocze!", "Pasujecie do siebie", "Zazdroszczę mega" czy "Wszystkiego dobrego Ofelia" to niektóre z komentarzy jej fanów. "Kiedyś może podzielę się bardziej moimi miłosnymi historiami! Tymczasem kocham go i nie przestanę!" - zakończyła wpis wokalistka.



Podczas noworocznego pobytu na Teneryfie, wokalistka zdecydowała się dzielić niemal każdą chwilą ze swoimi fanami. Pokazała zdjęcia przepięknych, hiszpańskich widoków, ale także osobiste fotografie.



Ofelia wspominała kiedyś, że natłok pracy i obowiązków powodował, że czuła się jeszcze gorzej. "Wrzuciłam się w rajd, ledwo już potrafię usłyszeć pojękiwania, mylę je z odgłosami mechanicznymi maszyny, którą jadę, którą z siebie uruchomiłam. Moje wizje stają przy drzwiach jak niechciany pies , któremu bardzo chce się siusiu i cichutko szlochając, zerka w stronę drzwi. Już dawno przestał liczyć, że ktoś go po brzuszku posmyra, łapy już nie umie podawać, ale siusiu musi przecież zrobić. Nie załatwi się na podłogę bo później pani krzyczy i jest bardzo zła. Taka to ze mnie zołza dla moich wewnętrznych piesków" - napisała kiedyś na swoim Instagramie.

Najnowsze zdjęcia dodane na Instagramie nie pozostawiają wątpliwości, że Ofelia bardzo odpoczęła podczas wakacji i jest szczęśliwa. Na jej zdjęcia w bikini niezwykle żywiołowo zareagowali internauci.

Ofelia prezentuje nowe utwory

Aktualnie co jakiś czas gwiazda prezentuje premierowe piosenki. 20 września 2021 roku miała miejsce premiera jej utworu "Słony Kiss" ( sprawdź! ), w którym Ofelia wciela się w Lisę. Według informacji prasowych poznamy "osiem nowych wcieleń Ofelii", a jest ich akurat osiem, bo znak ten ma symbolizować nieskończoność.

Z debiutanckiej płyty "Ofelia" sporą popularnością cieszyły się piosenki "Zaraz", "Tu", "Ćma" czy "Dwa słowa". W wydaniu "na żywo" cały materiał dostępny jest w serwisach streamingowych, pod nazwą "Księgi Ofeliowe". Wersje koncertowe Iga Krefft wraz z zespołem zarejestrowała podczas pandemicznej przerwy.



Pod koniec stycznia usłyszeliśmy także premierową piosenkę Klaudii Szafrańskiej, "Nucę to od lat"(sprawdź!), w której gościnnie pojawia się Ofelia.