Odmieniona Natalia Szroeder z nową piosenką. Kiedy premiera teledysku "Powinnam?"?

"Powinnam?" to tytuł premierowej piosenki Natalii Szroeder, która od dłuższego czasu zapowiada swój drugi album.

Natalia Szroeder prezentuje nowy teledysk AKPA

"W końcu coś nowego", "Czuję, że będzie sztos" - pisali fani w komentarzach jeszcze przed premierą teledysku "Powinnam?".

To pierwszy tegoroczny singel Natalii Szroeder.

"To podsumowanie ostatnich lat moich muzycznych działań, ciągłych prób sprostania wymaganiom wszystkich, doskakiwanie do poprzeczek, do których nie miałam ochoty doskakiwać. Rok 2021 będzie początkiem czegoś nowego, wyczekanego, wypracowanego i wymarzonego" - zapowiada wokalistka.

Autorami utworu "Powinnam?" są Natalia Szroeder (tekst, muzyka) i Archie Shevsky (muzyka), czyli Konrad Biliński, pianista współpracujący z m.in. Natalią Kukulską i Kasią Dereń, a także z Natalią Szroeder przy jej debiutanckiej płycie "NATinterpretacje" z 2016 r.

Clip Natalia Szroeder Powinnam?

W 2020 r. Szroeder wypuściła piosenkę "Pestki", która zanotowała ponad 2,4 mln odsłon. Największym sukcesem - ponad 19 mln - okazał się utwór "Parasole" z 2018 r.

Zdjęcie Natalia Szroeder prezentuje odmieniony wizerunek / Karolina Wilczyńska / Warner Music Poland

W ub. r. wokalistka zadebiutowała w roli prowadzącej nowego muzycznego show Polsatu - "The Four. Bitwa o sławę".