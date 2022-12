Przez ostatnie lata Gwen Stefani częściej niż na scenie można było obserwować na małym ekranie w roli trenerki i mentorki popularnego talent show "The Voice", z którym niedawno się pożegnała. Czym zajmować się będzie teraz?



Gwen Stefani myśli o powrocie No Doubt?

W wywiadzie dla "Wall Street Journal" piosenkarka została zapytana o przyszłość muzyczną, a dokładnie szansę na reaktywację zespołu No Doubt, z którym zasłynęła w latach 90. takimi hitami jak: "Just a girl" czy "Don’t speak". Stefani odparła filozoficznie i wymijająco: "Jakie są szanse na cokolwiek?", szybko dodając, że jest otwarta na ten pomysł i niczego nie wyklucza.



"Wszystko może się zdarzyć. Nie mam pojęcia, co się stanie z No Doubt. Tak naprawdę nie rozmawialiśmy o zrobieniu czegoś razem, ale wydaje się, że teraz wszyscy to robią. Mam na myśli artystów z lat 90. Popatrzmy na Blink-182, ogłosili trasę koncertową, która natychmiast się wyprzedała" - zauważyła wokalistka.

Czy sukcesy artystów zjednoczonych po latach przerwy zachęcą ją do ponownego spotkania z kolegami z zespołu? W końcu ostatnia płyta No Doubt ukazała się w 2012 roku, a i Stefani przez ostatnie lata promując i wspierając wschodzące gwiazdy estrady, nieco "zaniedbała" swoich słuchaczy. Jej ostatni solowy album "You Make It Feel Like Christmas" ukazał się w październiku 2017 roku.