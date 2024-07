Dodatkowo widział, jak jedna dziewczyna była przyciśnięta do ziemi przez ochroniarza i przez to miała trudności z oddychaniem. Okazuje się także, że nikt nie wiedział, kto jest z ochrony, bo nie wszyscy byli oznaczeni. Chciał jak najszybciej się stamtąd wycofać. Po trzech dniach od realizacji Clout Festivalu organizatorzy przerwali milczenie.

"Gdy liczba osób osiągała limit, ochrona czasowo wyłączała strefę ze względów bezpieczeństwa, co mogło być niezrozumiałe dla chcących przedostać się do środka za wszelką cenę. Sytuacja powodowała utrudnienia, a w niektórych przypadkach niewłaściwe zachowanie pracowników ochrony " - czytamy.

Organizatorzy podkreślają, że przede wszystkim stawiają na bezpieczeństwo uczestników. Odnieśli się do wieloletniego doświadczenia agencji FOSA, która zabezpieczała Clout Festival. Opisała zachowanie niektórych uczestników, którzy " w przypływie 'rage'u' próbowali taranować barierki i przeskakiwać do stref buforowych, powodując zagrożenie dla innych uczestników". Patrząc jednak na nagrania udostępnione przez świadków sytuacji to produkcja nie opisała skrajnych działań ochrony powodując uszczerbek na zdrowiu, kiedy napisała o powodowaniu zagrożenia przez festiwalowiczów. Niemniej jednak zapewnia, że podjęła odpowiednie kroki w celu wyjaśnić wszelkie niedogodności.

Uczestnicy nie pozostawiają suchej nitki na organizatorach. Są oburzeni oświadczeniem, czym podzielili się w mediach społecznościowych: "Pracowałam przez pewien czas w ochronie jako służba informacyjna (...) Choćby setki osób taranowało im bramki, ochrona nie ma prawa nikogo uderzyć". "Nigdy do czegoś takiego nie powinno dojść. My mieliśmy się czuć bezpiecznie a nie się ich bać", "Mam nadzieję, że tzw. 'ochrona' odpowie za nadużycia w stosunku do wielu młodych ludzi, którzy nie zasłużyli w żaden sposób na tak brutalne traktowanie. Bojówka to nie jest profesjonalna ochrona".