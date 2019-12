O "Patointeligencji" Maty mówi cała Polska. Utwór wykorzystały nawet "Wiadomości TVP"

Ponad cztery miliony wyświetleń w cztery dni to wynik "Patointeligencji", singla Maty, który promuje jego debiutancki album "100 dni do matury". To jednak nie wszystko. Utwór stał się przedmiotem debat polityków, publicystów, dziennikarzy i celebrytów. Pojawił się nawet w "Wiadomościach TVP".

Singel "Patointeligencja", promujący debiutancki album Maty "100 dni do matury", wyprodukował Trooh Hippie. Klip nakręcono przed jedną z najbardziej elitarnych szkół średnich w Polsce - Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie. W ciągu czterech dni zgarnął ponad cztery miliony wyświetleń na Youtube.

"Debiut Maty przybliża klimat szkolnych lat. Nawiązuje on do czasów beztroskich a zarazem pełnych wyborów, wątpliwości i odkrywania samego siebie. Wspomnienia wraz z całą paletą emocji stanowią trzon płyty i są największą inspiracją dla Maty. Na płycie aż kipi od retrospekcji, a wszystko łączy się z charakterystyczną dla autora autoironią i dystansem do siebie i świata. Mata dotyka również cięższych tematów. Porywa się na obalenie mitu grzecznych chłopców z dobrych domów i rzuca na ich wyidealizowany obraz zupełnie nowe spojrzenie. Album burzy stereotyp rapera z blokowiska i pokazuje, że ‘dzieciaki z willi’ też mogą mieć coś do powiedzenia, potrafiąc przy tym doskonale rapować" (sprawdź tekst utworu!) - zapowiadają wydawcy albumu.

Utwór Maty wywołał w sieci liczne dyskusje. Na jego temat wypowiedzieli się m.in.: Peja, Kayah, Pablopavo, Karolina Korwin-Piotrowska, Jakub Żulczyk, Łukasz Najder, Małgorzata Halbert, Sławomir Mentzen, Magdalena Ogórek, Krystyna Pawłowicz, Dominik Tarczyński, Cezary Gmyz, Remigiusz Okraska i wielu innych.

Głos zabrał również ojciec rapera, adwokat i profesor prawa Marcin Matczak, który przez komentatorów nazywany jest "największym przeciwnikiem zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość".

Wywołany do tablicy przez prawicowych publicystów opublikował wspólne zdjęcie z synem. "Słuchajcie swoich Dzieci! Mają Wam wiele mądrych rzeczy do powiedzenia..." - napisał.



Reakcja liceum rapera

Premiera głośnym echem odbiła się również w byłej szkole Maty. Głos zabrał m.in. wicedyrektor placówki.

"Sam jestem 'batorakiem' i jestem oburzony. Gdybym oglądał klip od drugiej minuty, wszystko byłoby w porządku. Tekst jest krytyczny, owszem, ale to wyraz artystyczny. Natomiast zestawienie tego tekstu z wizerunkiem szkoły jest oburzające. Nikt nie został w Batorym złapany pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Nie spotkałem się z pozytywnym komentarzem ze strony absolwentów liceum. Chłopak, który występuje, jest dorosły, może robić, co chce, ale składał przyrzeczenie zobowiązujące do przestrzegania pewnych wartości" - stwierdził Krzysztof Ściechowski, jednak dodał, że to jego prywatna opinia, a oficjalne stanowisko szkoły zostanie opublikowane już wkrótce.

Mata trafia do "Wiadomości TVP"

Niespodziewanie "Patointeligencją" zainteresowali się też pracownicy "Wiadomości TVP".

"O patologii świata elit, również tych prawniczych, opowiedział w swojej piosence 'Patointeligencja' raper Mata, prywatnie syn prawnika, prof. Marcina Matczaka, częstego gościa liberalnych mediów, zagorzałego przeciwnika zmian w wymiarze sprawiedliwości" - mogliśmy usłyszeć w materiale, który miał być dowodem na patologię systemu sądowniczego. W tym kontekście pojawili się też Donald Tusk i Grzegorz Schetyna.

Mata to 19-letni raper związany z SBM Label. Do tej pory wydał EP-kę "Fumar Mata". Na swoim koncie ma też single: "Schodki", "Biblioteka Trap" i "Mata Montana".