Christina Grimmie ( posłuchaj! ) swoją karierę zaczynała w sieci, gdzie publikowała covery przebojów Katy Perry, Christiny Aguilery, Adele czy Bruno Marsa.

W 2011 roku wydała minialbum "Find Me", natomiast w 2013 roku do sprzedaży trafił jej oficjalny debiut "With Love". Rok po nim wzięła udział w szóstej edycji talent show "The Voice", gdzie do drużyny zwerbował ją Adam Levine ( sprawdź! ).

Ostatecznie dziewczyna dotarła do finału programu i zajęła w nim trzecie miejsce. Pierwszym wydawnictwem Christiny dla dużej wytwórni muzycznej była EP-ka "Side A", która ukazała się w 2016 roku.

Zamordowana przez psychofana

Dobrze zapowiadającą się karierę przerwało zabójstwo wokalistki. Christina Grimmie została śmiertelnie postrzelona 10 czerwca 2016 roku po koncercie w Plaza Live Theater w Orlando, gdy rozdawała fanom autografy. 22-latka zmarła kilka godzin później w szpitalu.

Po koncercie młoda artystka rozdawała fanom autografy. W pewnym momencie do Grimmie podszedł 27-letni Kevin James Loibl i strzelił do niej z pistoletu z bliskiej odległości. Chwilę później popełnił samobójstwo.

Christina Grimmie została natychmiast przewieziona do szpitala, jednak nie udało się jej uratować. Kilka godzin później policja poinformowała o jej zgonie.

Zdjęcie Christina Grimmie u boku Seleny Gomez. Gwiazda żegnała po śmierci swoją koleżankę podczas koncertu / Eric McCandless / Getty Images

Policja ujawnia szokujące fakty. Dlaczego zabił młodą gwiazdę?

Kevin James Loibl miał obsesję na punkcie młodej wokalistki. Mężczyzna zakochał się w Grimmie po tym, jak spotkał się z nią po koncercie w marcu 2016 roku. Od tamtego czasu robił wszystko, aby jej zaimponować, mimo iż nigdy więcej się już nie spotkali.

Loibl przeszedł operację plastyczną, skorygował laserowo wzrok oraz zaczął stosować dietę. Nieoficjalnie miał utrzymywać wirtualny kontakt z Grimmie, co jednak stanowczo po śmierci dementowała rodzina wokalistki.



Gdy mężczyzna dowiedział się, że Christina umawia się ze swoim producentem, poczuł się zdradzony. Według policji do Orlando z oddalonego o 190 kilometrów Pittsburgha przyjechał z jasnym zamiarem zabicie wokalistki. Po strzelaninie w jego plecaku znaleziono dodatkowy pistolet i nóż myśliwski.

Zdjęcie Christina Grimmie w "The Voice" / Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

"Christina pozostanie w naszych sercach"

Prywatna ceremonia pogrzebowa Grimmie z udziałem przyjaciół oraz bliskiej rodziny odbyła się 16 czerwca 2016 roku. Dzień później zorganizowano publiczne nabożeństwo żałobne, w którym wzięło udział ponad 1500 osób. Uroczystości częściowo sfinansował Adam Levine.

"Słowa nie mogą oddać, tego jak wiele znaczą dla nas wszystkie gesty, zbiórki i wyrazy wsparcia, które otrzymaliśmy z branży i od przyjaciół. Christina zostanie w naszych sercach na zawsze. Wykorzystamy nadchodzący czas, aby jak najlepiej uhonorować życie Christiny" - napisała w oświadczeniu po pogrzebie rodzina Grmmie.



Bliscy po śmierci wokalistki zdecydowali się wydać album z niepublikowanymi przez nią utworami oraz założyć fundację na jej cześć.



Organizatorzy dopuścili do tragicznego zaniedbania?

Kilka miesięcy po tragicznym wydarzeniu - w grudniu 2016 roku - bliscy zastrzelonej Christiny pozwali firmy organizujące spotkanie z wokalistką, zarzucając im niedopełnienie środków ostrożności.

"Śmierć Christiny była wynikiem karygodnych zaniechań organizatorów, którzy nie zapewnili odpowiednich środków ochrony w The Plaza Live Theater 10 czerwca 2016 roku" - argumentowano. Po trzech latach sądowych batalii rodzina zdecydowała się dobrowolnie wycofać pozew.