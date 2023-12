Przypomnijmy, że proces Amber Head i Johnny'ego Deppa trwał od kwietnia do czerwca 2022 roku. Amber Heard oskarżyła swojego byłego męża o znęcanie się i domagała się 50 milionów dolarów odszkodowania, natomiast aktor wystosował kontrpozew, w którym oskarżył byłą żonę o pomówienie, a swoje straty wycenił na 100 mln dolarów.

Ostatecznie sąd uznał Amber Heard winną zniesławienia Johnny'ego Deppa. Aktorowi przyznano łącznie 15 milionów dolarów odszkodowania. Gwiazdor został uznany za winnego tylko jednego z trzech stawianych mu przez Heard zarzutów. Aktorka otrzymała więc dwa miliony dolarów odszkodowania.

Shane MacGowan prosił Deppa o jedną rzecz. Chodziło o sprawę z Amber Heard

Proces byłego małżeństwa śledził cały świat. Nic więc dziwnego, że sądowy spór mocno przeżywał przyjaciel Deppa, Shane MacGowan.

Podczas pogrzebu wokalisty, który odbył się 8 grudnia 2023 roku, wdowa po muzyku, Victoria Mary Clarke, nawiązała do sprawy Depp vs Heard i zdradziła, co przyjacielowi doradzał MacGowan.

"Johnny, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe" - zaczęła swoją opowieść Clarke. "Kiedy Johnny walczył w sądzie z byłą żoną Amber, Shane odbył z nim bardzo długą rozmowę. Nalegał wtedy, abyś przebaczył Amber" - komentowała.

"Tak myślał. On po prostu zawsze twierdził, że to najlepsza rzecz, jaką można zrobić, bo zawsze wierzył w przebaczenie" - dodała. "Jestem pewna, że to zrobiłeś, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście" - podsumowała wątek.

Johnny Depp wśród gości na pogrzebie Shane'a MacGowana

Johnny Depp, obok Nicka Cave'a i Glenna Hansarda pojawił się na pogrzebie Shane'a MacGowana. Aktor blisko związany z ikoną irlandzkiej muzyki, był jedną z osób, która wynosiła jego trumnę z kościoła.

Kim był Shane MacGowan?

Shane MacGowan popularność zdobył jako wokalista i lider zespołu The Pogues. Muzycy punkowe brzmienia wymieszali z dźwiękami tradycyjnych irlandzkich instrumentów, jak banjo, cytra, mandolina, flażolet czy akordeon. Dodatkowo MacGowan w tekstach sięgał do swojego dziedzictwa (burzliwa historia Irlandii u boku większego sąsiada, a także życie imigrantów w Londynie) oraz literatury.

Na początku lat 90. MacGowan został jednak zwolniony przez swoich kolegów - powodem były głównie pijackie ekscesy, które doprowadziły do licznych braków w uzębieniu wokalisty - ostatniego naturalnego zęba miał stracić w 2008 r. To plus "charakterystyczna" uroda sprawiło, że Shane MacGowan w 2007 r. znalazł się na szczycie ułożonego przez internautów i blogerów rankingu najbrzydszych muzyków wszech czasów.

Po rozstaniu z The Pogues frontman kontynuował muzyczną podróż pod szyldem Shane MacGowan and the Popes (w sumie dwie płyty studyjne i liczne koncerty głównie na Wyspach i w Europie). W 2001 r. doszło do reaktywacji The Pogues z MacGowanem w roli wokalisty, jednak działalność ograniczyła się już tylko do koncertów i okazjonalnych wydawnictw składankowych. Ostatecznie w sierpniu 2014 r. grupa wystąpiła po raz ostatni.

Wokalista zmarł 30 listopada 2023 roku. Miał 65 lat. Ostatnie miesiące spędził w szpitalu. Przyczyną śmierci były komplikacje po wirusowym zapaleniu mózgu i zapaleniu płuc.