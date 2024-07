Nowy wariant oszustwa niedawno wkroczył do Polski. Osoby próbujące wyłudzić pieniądze wykorzystały głos najpopularniejszego wokalisty młodego pokolenia. Dzięki zaawansowanej technologii wygenerowali nagranie, na którym "Dawid Podsiadło" zachęca do kliknięcia w link. "Halo, tu Dawid. Pilnie usuń wywiad, który nagraliśmy wczoraj. To kwestia życia i śmierci. Nikt nie powinien tego zobaczyć" - słyszymy w wiadomości od "artysty". Reklamę tego typu można spotkać na przykład na Facebooku, a głos w niej użyty do złudzenia przypomina ten, z którego znany jest polski piosenkarz.