Nowy Marek Dyjak w krakowskim Klubie Studio

Marek Dyjak głos absolutnie fenomenalny. Spiżowy, szeroki i ciężki jakby Dzwon Zygmunta miał za patrona. Przy tym ma niepowtarzalną, intrygującą chrypę. Coś jakby bulgot siarki piekielnej we młynie do skalnego kruszywa. W dodatku zawsze rozbrzmiewa w temperaturze wrzenia. Idealnie nadaje się do śpiewania piosenek dramatycznych. Oczyszczających w myśl pojęcia "Katharsis". Ten atut już został po wielekroć wykorzystany. Muzyk już 13 maja wystąpi w krakowskim Klubie Studio.

Marek Dyjak jako Nowy Dyjak wystąpi w krakowskim Klubie Studio już 13 maja 2023 roku /Artur Szczepanski/REPORTER /Reporter