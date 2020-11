Nowy album Miley Cyrus "Plastic Hearts" już dostępny!

Miley Cyrus zaprezentowała swoją nową płytę "Plastic Hearts". Na siódmym, studyjnym albumie piosenkarki usłyszeć można prawdziwe legendy muzyki - Billy'ego Idola oraz Joan Jett, a także m.in. Duę Lipę.

Miley Cyrus opublikowała nowy album /B2820/Photoshot /East News

Amerykańska gwiazda tłumaczyła, że ma za sobą bardzo trudny okres i musiała "odnaleźć siebie w popiołach".



"Pracę na tym albumem zaczęłam ponad 2 lata temu. Myślałem wtedy, że wszystko już ogarnęłam, nie tylko płytę z piosenkami i dźwiękami, ale całe moje pieprzone życie. Ale nikt nie panuje nad jaźnią, robi to samo życie. Właśnie wtedy, gdy sądziłam, że cała praca jest skończona, wszystko zostało wymazane. W tym większość treści związanych z muzyką.



Natura zrobiła to, co teraz postrzegam jako przysługę. Zniszczyła to, czego nie mogłam sobie puścić. Straciłam dom w pożarze, ale odnalazłam siebie w jego popiołach" - wyznała w swoich mediach społecznościowych gwiazda.



Płytę promowały single "Prisoner", w którym gościnnie wystąpiła Dua Lipa (teledysk do utworu został wyreżyserowany przez Alanę Oherlihy), oraz przebój "Midnight Sky".

Zdjęcie na okładkę "Plastic Hearts", wykonał Mick Rock. Artysta ma na swoim koncie współpracę z takimi legendami jak David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett czy Debbie Harry.

Album "Plastic Hearts" dostępny jest w serwisach streamingowych oraz na CD.



Lista utworów Plastic Hearts:

1. "WTF Do I Know"

2. "Plastic Hearts"

3. "Angels Like You"

4. "Prisoner" feat. Dua Lipa

5. "Gimme What I Want"

6. "Night Crawling" feat. Billy Idol

7. "Midnight Sky"

8. "High"

9. "Hate Me"

10. "Bad Karma" feat. Joan Jett

11. "Never Be Me"

12. "Golden G String".