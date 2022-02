Nowojorski Uniwersytet proponuje studentom zajęcia o... Taylor Swift

Błyskotliwa kariera Taylor Swift i jej wpływ na współczesną kulturę jest obecnie badany przez studentów Clive Davis Institute of Recorded Music na Uniwersytecie Nowojorskim. Kurs, który, jak podkreślają przedstawiciele placówki, może pochwalić się „długą listą oczekujących”, wystartował 26 stycznia i potrwa do 9 marca. Do udziału w zajęciach zaproszona została sama Swift, jednak na razie nie odpowiedziała na prośbę uczelni.

Zajęcie o Taylor Swift na uniwersytecie? Czemu nie /Dimitrios Kambouris /Getty Images