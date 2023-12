"Europejska Unia Nadawców i szwedzka telewizja SVT opublikowały projekt sceny Eurowizji 2024. Wizualizacje przedstawiają dzieło Floriana Wiedera, głównego twórcy sceny, który tworzył już projekty na Eurowizję w poprzednich latach. Tym razem współpracował z nim Fredrik Stormby, skupiając się na aspekcie oświetlenia i zawartości ekranów LED" - podaje portal eurowizja.org

Poza głównym ekranem, efekty specjalne będą pojawiać się również w podłodze oraz wielu ruchomych kostkach, które będą zawieszone ponad sceną. Przez to, że instalacja będzie obejmować jedynie środkową część hali, fani będą mogli oglądać show ze wszystkich stron. "Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego na Eurowizji i ten koncept daje nam nieskończone możliwości stworzenia wyjątkowych przestrzeni i wrażeń zarówno dla uczestniczących artystów, jak i gości" - powiedziała Producentka Wykonawcza konkursu z SVT Ebba Adielsson.

Zdjęcie Tak wygląda wizualizacja sceny na Eurowizję 2024 / fot. EBU/SVT/Eurovision.tv / materiały prasowe

Co wiemy o Eurowizji 2024?

Podczas Eurowizji 2024 w konkursie zaprezentuje się 37 państw. Z konkursu postanowiła wycofać się Rumunia (nadawca ma problemy finansowe, a po ostatniej Eurowizji w kraju wybuchła afera), natomiast wielki powrót po 31 latach przerwy zapowiedział Luksemburg. W przyszłym roku nie zobaczymy ponownie też Macedonii Północnej.

Na razie wiadomo, że Francję reprezentować będzie Slimane, Grecję Marina Satti, natomiast reprezentantami Belgii i Cypru zostali odpowiednio: Mustii i Silia Kapsis.

Finał Eurowizji 2024 odbędzie się 11 maja. Półfinały odbędą się 7 i 9 maja.

Kto na pewno nie będzie reprezentował polski na Eurowizji?

Chętnych do wyjazdu na Eurowizję z Polski jest coraz więcej. Chociaż TVP nie ogłosiła jeszcze, jak wybierze reprezentanta na konkurs w 2024 roku, w mediach trwają spekulacje, kto powinien pojechać do Szwecji. O możliwy wyjazd na Eurowizję zapytano też Majkę Jeżowską. Jej odpowiedź była jednak dość wymowna.

O tym, kto będzie reprezentował Polskę dowiemy się prawdopodobnie pod koniec stycznia lub nawet w lutym. Na razie TVP nie ujawnia szczegółów wyboru reprezentanta. Wśród chętnych do wyjazdu do Szwecji są: Kuba Szmajkowski, Luna, Justyna Steczkowska, Jan Górka, Michał Szpak i Marcin Maciejczak.

Zaś w dość ostrych słowach na temat Eurowizji wypowiedziała się Majka Jeżowska . Wokalistka zapytana o to, czy chciałaby pojechać do Szwecji, uznała, że jest to "targowisko próżności".



"To jest specyficzny rodzaj imprezy, specyficzna publiczności jednak jest to konkurs, ja nie lubię konkursów. To nie koresponduję z wartością muzyczną" - stwierdziła.