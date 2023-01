1 / 11

Aaliyah Dana Haughton na świat przyszła w styczniu 1979 roku, karierę muzyczną zaczęła już jako nastolatka. W 1992 roku rozpoczęła prace nad debiutanckim albumem. "Age Ain't Nothing but Number" ostatecznie do sprzedaży trafił w 1994 roku i szybko spodobał się słuchaczom oraz dziennikarzom. Następne dwie płyty, przyjęte jeszcze cieplej przez krytykę i fanów, ukazały się odpowiednio w 1996 ("One in a Million") oraz 2001 roku ("Aaliyah"). Zwłaszcza drugi album w dyskografii wokalistki uważa się za przełomowy. Rozszedł się w nakładzie 11 milionów egzemplarzy, a jego produkcją zajęli się Missy Elliott i Timbaland. Po tym sukcesie Aaliyah zaczęła być nazywana "księżniczką R&B".