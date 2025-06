"Nowe miejsce wymiany muzycznej". Co wiemy o Music Week Poland?

" Music Week Poland zrodził się z ambicji, aspiracji i potrzeb, ale także z ogromnego potencjału polskiej sceny muzycznej. Wyobrażamy go sobie jako bramę dla polskich i wschodnioeuropejskich artystów do wejścia na dynamiczne i stale rozwijające się europejskie rynki muzyczne" - piszą organizatorzy o inicjatywie.

"Dążymy do nawiązania kontaktu z naszymi sąsiadami, uznając ich za naszych naturalnych partnerów. Wierzymy, że kreatywność i talent to nieskończone zasoby, które napędzają trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy - nie tylko dla twórców i odbiorców, ale także dla środowiska. Współpraca jest zawsze bardziej opłacalna niż konkurencja" - czytamy dalej.

Podczas trzech dni wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w licznych panelach i warsztatach. Poruszane będą takie tematy, jak: "Rola artystów i instytucji kultury w kształtowaniu etycznych wyborów w upolitycznionym świecie", "Jaka jest prawdziwa wartość streamingu?", "Podcast zabił radio? Odkrywanie muzyki w zmieniającym się krajobrazie" czy "Kontrakty i równość: Wykorzystanie umów do stworzenia bardziej sprawiedliwego sektora muzycznego".

Z polskiej sceny zaprezentują się m.in. Klawo, Sad Smiles, The Bullseyes, Baasch, Cinnamon Gum, Coals, Izzy and the Black Trees, Kosmonauci czy Hania Derej. Wśród zagranicznych artystów znaleźli się z kolei m.in. Gustavo Morales aka Ghost, Matt Elliott, Redzed, Elizabete Balčus i Obradovic-Tixier Duo.