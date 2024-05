Nowa piosenka Roxie doprowadziła legendarnego producenta do łez

Na oficjalnym profilu instagramowym Roxie Węgiel pojawiło się nowe story, na którym widać fragment live'a z udziałem Timbalanda, jednego z najpopularniejszych amerykańskich producentów muzycznych.



Timbaland, który odegrał kluczową rolę w karierze takich gwiazd jak Justin Timberlake, Nelly Furtado, OneRepublic i Missy Elliot, odsłuchiwał na streamie piosenkę zaśpiewaną przez Roxie i wyprodukowaną przez znanego polskiego producenta, Pawbeatsa.

Timbaland uronił łezkę przy utworze Roxie

Podczas odsłuchu "Każdej nocy" na twarzy Timbalanda pojawiło się wzruszenie, a następnie popłynęły łzy. Roxie nie kryła emocji i postanowiła podzielić się tą wyjątkową chwilą ze swoimi obserwatorami.

"Ale akcja. Pawbeats wbił na live. Timbaland płaczący do 'Każdej nocy'. Thank you. Wow. Can’t believe it" - napisała na swoim story rozemocjonowana artystka.

Docenienie przez tak uznanego producenta jak Timbaland to z pewnością wyróżnienie i dowód na to, że polska wokalistka ma być może przed sobą świetlaną przyszłość na międzynarodowej scenie muzycznej.

Zdjęcie Roxie Węgiel / Michał Woźniak / East News





Roxie Węgiel wzięła ślub z Kevinem Mglejem?

Trzy dni temu piosenkarka wstawiła na Instagrama zdjęcie z partnerem, na którym trzyma bukiet białych róż. Zaskoczeni fani stwierdzili, że para wzięła ślub i zaczęli gratulować zakochanym. Portal Jastrząb Post dotarł do informacji, że fotografia została zrobiona pod Urzędem Stanu Cywilnego w Wołominie.

Co więcej, 29 marca Roxie zmieniła nazwisko na Węgiel-Mglej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Data pokrywa się z warunkami pogodowymi panującymi na zdjęciu - na drzewach nie ma liści, a piosenkarka jest w płaszczu.