Przypomnijmy, że Noah Cyrus ( zobacz! ) jest najmłodszą z piątki potomstwa wokalisty country Billy'ego Raya Cyrusa ( sprawdź! ) i jego żony, producentki i reżyserki Tish Cyrus.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co słychać u rodziny Cyrus? Interia.tv

Statusem największej gwiazdy cieszy się 29-letnia Miley Cyrus (ponad 20 mln sprzedanych płyt, ponad 55 mln singli), a w jej ślady coraz śmielej idzie najmłodsza siostra.

Reklama

Swoją karierę wokalną zaczęła w 2016 r., co jakiś czas wypuszczając kolejne piosenki. Na koncie ma współpracę z m.in. Labrinthem, Marshmello, MØ i nieżyjącym już raperem XXXTentacionem ( posłuchaj! ).

Noah Cyrus wreszcie debiutuje

Po EP-kach "Good Cry" (2018), "The End of Everything" (2020) i "People Don't Change" z PJ Harding (2021), wreszcie nadszedł czas oficjalnego debiutanckiego albumu. "The Hardest Part" do sprzedaży trafił w połowie września, a wokalistka na początku października ruszyła z koncertową promocją w USA (europejskie występy u boku Justina Biebera się nie odbyły, gdy kanadyjski gwiazdor odwołał swoją trasę).

Miley, Billy i spółka. Oto rodzina Cyrus 1 / 16 Miley Cyrus to jedna z najpopularniejszych wokalistek pop. Świat poznał ją dzięki serialowi "Hannah Montana". Przy rozstaniu z produkcją wokalistka zerwała z wizerunkiem grzecznej dziewczynki i prowokowała swoim zachowaniem i wyglądem. Jednak i wizerunek skandalistki po pewnym czasie zmęczył Cyrus. Podczas promocji płyty "Younger Now" postawiła na zdecydowanie bardziej stonowany wizerunek. O ile Miley Cyrus i jej wybryki zna cały świat, to część jej rodziny żyje w jej cieniu. Zobacz, jak wygląda reszta familii wokalistki. Źródło: Getty Images Autor: Frazer Harrison udostępnij

"Po prawie sześciu latach od wydania debiutanckiego singla, mamy poczucie, że kariera Cyrus naprawdę się zaczyna" - możemy przeczytać w jednej z recenzji "The Hardest Part".

W singlu "Every Beginning Ends" gościnnie zaśpiewał Benjamin Gibbard, lider Death Cab for Cutie. Z kolei jedną z współautorek piosenki "I Just Want a Lover" jest wokalistka i kompozytorka LP (zaśpiewała też w chórkach).

Clip Noah Cyrus I Just Want a Lover

Na najnowszych zdjęciach na Instagramie możemy zobaczyć ryzykowną kreację Noah Cyrus z ostatnich koncertów.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń