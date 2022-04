Gabriel "Tokkie" du Preez trafił pod opiekę założycieli Die Antwoord ( posłuchaj! ) - Yolandi Visser (Anri du Toit) i Ninjy (Watkin Jones), gdy miał dziewięć lat.

20-latek nie mieszka już ze swoimi przybranymi rodzicami. Para adoptowała również jego siostrę, która obecnie ma 14 lat, która mimo iż pozostaje pod ich opieką prawną, mieszka z inną rodziną w Johannesburgu.

Gabriel du Preez w najnowszym wywiadzie dla gazety "News24" oskarżył rodziców o "adopcję w celu zniewolenia".

"Sprawili, że poczułem się jak niewolnik (...) Dali mi poczucie, że nie jestem naprawdę kochany" - stwierdził.



"Sprawili, że uwierzyłem, że jestem diabłem. Kazali mi więcej przeklinać i sprawili, że uwierzyłem, iż mogę palić ludzi w piekle i że jestem królem piekła. Powiedzieli mi, że mogę sprowadzić ciemność na świat" - mówił mężczyzna, który cierpi na rzadkie schorzenie nazwane hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna, prowadząca do wielu deformacji związanych m.in. z zębami, włosami i paznokciami.

Według słów du Preeza był on ofiarą molestowania seksualnego. On i jego siostra mieli być zmuszani do obnażania się. W tym czasie ich opiekunowie również byli nadzy.

"Najgorszą rzeczą było, gdy osoba, mająca być moją matką, wchodziła do mojego pokoju naga, pijana i wymiotowała. Spędzanie czasu z taką osobą było wyjątkowo krępujące" - wyznał.

Du Preez przyznał również, że pokazywano mu pornografię, gloryfikowano przemoc,

Die Antwoord komentuje wywiad z synem

Przedstawiciel zespołu zarzuty skomentował w bardzo krótkim komunikacie. "Die Antwoord nie zgadzają się z wypowiedziami Tokkiego" - przekazał.



Kim są muzycy Die Antwoord? To nie pierwszy skandal i ich udziałem

Zespół Die Antwoord powstał w RPA w 2008 roku, założony przez Watkina Tudora Jonesa, znanego jako Ninja, oraz Anri du Toit, znaną jako Yolandi Visser. Grupa zadebiutowała w 2009 roku albumem "$O$". Formacja szybko zyskała popularność, a jej kolejne płyty przyniosły jej międzynarodową sławę. Duet charakteryzuje przede wszystkim nowoczesna muzyka i estetyka szoku, na której opierają swoją promocję.

W 2019 roku o zespole było głośno z powodu wyrzucenia ich z kilku festiwali po tym, jak gwiazdorski duet miał zaatakować homoseksualnego muzyka z Hercules And Love Affair - Andy’ego Butlera.

W 2020 roku Die Antwoord zostali wycofani z line-upu festiwalu ALT+LDN po tym, jak wielu artystów nie zgodziło się występować na tej samej imprezie ze względu na liczne oskarżenia dotyczące agresywnych zachowań muzyków, w tym nawet oskarżeń o przemoc seksualną.



