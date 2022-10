Na początku października okazało się, że u Floor Jansen wykryto raka piersi podczas rutynowej mammografii. Informację o diagnozie wokalistka przekazała w obszernym wpisie w mediach społecznościowych.

"Mam raka piersi. Czeka mnie zabieg usunięcia guza. Moje prognozy są bardzo dobre! Wygląda na to, że to nie jest agresywny rak, który nie ma przerzutów. Zachowam pierś i po trzech miesiącach po usunięciu guza czeka mnie jeszcze miejscowa radioterapia" - napisała wokalistka grupy Nightwish.

"Po wycięciu guza dowiemy się więcej, czy te pozytywne prognozy zostaną utrzymane. Słowo 'rak' jest szokujące. Wszystko co wydaje ci się w życiu ważne przed diagnozą, radykalnie zmienia się w ciągu kilku minut. Teraz po prostu chcę tylko być znów zdrowa. Chcę zobaczyć moją córkę zmieniającą się w kobietę; chcę żyć!" - podkreśla 41-latka z Holandii, dodając, że mammografia to badanie, które może uratować życie.

Reklama

Zaapelowała też do swoich fanów-mężczyzn, by przypominali swoim najbliższym kobietom (żonom, dziewczynom, matkom, siostrom) o regularnym badaniu piersi.

"Jeśli kogoś zainspirowałam do tego, by o siebie zadbać, to coś dobrego wyniknęło z tej diagnozy raka" - dodaje Floor Jansen.



Instagram Post Rozwiń

Wokalistka liczy na to, że jej sprawy zdrowotne nie przeszkodzą w nadchodzącej europejskiej trasie Nightwish, która ma rozpocząć się 20 listopada. Prawdopodobnie na początku 2024 r. ma się ukazać nowy album, następca "Human. :II: Nature." (2020) i zarazem trzecia część trylogii rozpoczętej na płycie "Endless Forms Most Beautiful" (2015).

Przypomnijmy, że Jansen - poprzednio wokalistka holenderskich formacji After Forever i ReVamp - oficjalnie dołączyła do Nightwish w 2013 r. Za mikrofonem zastąpiła Anette Olzon, która z kolei w 2007 r. dołączyła za Tarję Turunen.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nightwish Nemo

Holenderka poza występami w Nightwish obecnie szykuje swój solowy debiut. Do tej pory poznaliśmy single "Fire" i "Storm".

Wokalistka prywatnie jest żoną Hannesa Van Dahla, perkusisty bardzo popularnej w Polsce szwedzkiej grupy Sabaton. W marcu 2017 r. na świat przyszła ich pierwsza córka.



Clip Nightwish Noise