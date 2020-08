Nieśmiała Courtney Hadwin podbiła "Mam talent". Widzowie czekają na jej płytę

W specjalnym odcinku amerykańskiego "Mam talent”, podsumowującym 15 sezonów, wspomniano o wyjątkowym występie Courtney Hadwin.

W 2018 roku 13-letnia Courtney Hadwin zaskoczyła jurorów amerykańskiej wersji "Mam talent". Uczestniczka, która zjawiła się na castingu, ogromnie stresowała się swoim występem.

"Denerwuję się" - powiedziała dziewczynka zapytana przez Mel B, o samopoczucie. Jurorka krótką rozmową starała się uspokoić uczestniczkę i dodała jej otuchy, mówiąc, że jest tu "z jakiegoś powodu".

Gdy Courtney zaczęła śpiewać przygotowany na przesłuchanie utwór "Hard to Handle" z repertuaru Otisa Reddinga, jurorzy oniemieli z zachwytu.

Dziewczyna dała bardzo energetyczny występ, który nie tylko jury, ale i publiczność nagrodzili oklaskami na stojąco.

