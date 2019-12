Niels Olsen, zwycięzca Eurowizji, jest poważnie chory. "Zostało mi do czterech lat życia"

Niels Olsen poinformował, że walczy z chorobą nowotworową. Dodał też, że lekarze nie dają mu zbyt wielu szans na powrót do zdrowia.

The Olsen Brothers podczas Eurowizji 2000 (po lewej stronie Niels Olsen, obok jego brat, Jorgen) /Martyn Goodacre /Getty Images

W rozmowie z duńskim tabloidem "Ekstra Bladet" piosenkarz Niels Olsen wyznał, że zmaga się z rakiem mózgu.

Reklama

Choroba wokalisty jest w zaawansowanym stadium, dlatego zmuszony był zawiesić karierę muzyczną.

"Trzy miesiące temu zdiagnozowano u mnie raka mózgu. Poddałem się chemioterapii, ale nadal się leczę" - mówił Olsen. "Nie wygląda to dobrze. Lekarze poinformowali mnie, że pozostały mi dwa do czterech lat życia" - dodał.

W maju 2019 roku piosenkarz przeszedł krwotok mózgowy. Niedługo potem zdiagnozowano u niego raka mózgu. Olsen ma obecnie 65 lat.

Niels Olsen wraz ze swoim bratem Jorgenem reprezentowali Danię na Eurowizji 2000 roku w Sztokholmie. Duet Olsen Brothers wygrał konkurs piosenką "Fly on the Wings of Love".

Wideo Olsen Brothers - Fly On The Wings Of Love (LIVE) Eurovision Song Contest's Greatest Hits

Bracia pierwszy zespół o nazwie The Kids założyli w 1965 roku. Pierwszy album, już pod nazwą The Olsen Brothers, wydali w 1972 roku.