Nie żyje Valters Fridenbergs. Wokalista i uczestnik Eurowizji z 2005 roku miał 30 lat

Valters Fridenbergs, reprezentant Łotwy na Eurowizji w 2005 roku, zmarł na raka w wieku 30 lat.

Valters Fridenbergs (z prawej) miał 30 lat /Sean Gallup /Getty Images

O śmierci artysty poinformowano w łotewskim mediach oraz na stronach związanych z Eurowizją.

"Valters Fridenbergs, połowa duetu Walters & Kazha, zmarł dziś rano w wieku 30 lat" - czytamy na oficjalnej stronie konkursu.



U łotewskiego muzyka w 2016 roku zdiagnozowano raka. Leczenie, które podjęto w niemieckich klinikach (na ten cel zebrano ponad 100 tys. euro podczas internetowej zbiórki), nie przyniosło jednak poprawy stanu zdrowia artysty.



Valters Fridenbergs dał się poznać widzom w całej Europie jako członek duetu Walters & Kazha. Z piosenką "The War Is Not Over" Łotysze zajęli piąte miejsce w konkursie. To trzeci najlepszy wynik tego kraju w historii Eurowizji.



Przez lata muzyk był blisko związany z konkursem. W telewizji LTV komentował eurowizyjne występ w latach 2011 - 2017. Podawał też punkty przyznane od Łotwy w 2012 roku.

Fridbengers był jednym z popularniejszych wykonawców na Łotwie. Do szerszej publiki przebił się dzięki występom w grupach Dzeguzite i Putnu balle.

W 2011 roku Valters dołączył do grupy Tumsa, gdzie zastąpił tragicznie zmarłego wokalistę Martinsa Freimanisa.



