Nie żyje Stuart Anstis. Były gitarzysta Cradle Of Filth miał 48 lat

Choć Stuart Anstis figurował w składzie Cradle Of Filth zaledwie cztery lata, od 1995 do 1999 roku, walnie przyczynił się do powstania kilku wysoko ocenianych dokonań w historii słynnej grupy z Ipswich z hrabstwa Suffolk we wschodniej Anglii.

W szeregach Cradle Of Filth Stuart Anstis skomponował i nagrał m.in. kultową EP-kę "V Empire, Or Dark Faerytales In Phallustein" (1996 r.), oraz drugi i trzeci album: "Dusk And Her Embrace" (1996 r.) i "Cruelty And The Beast (1998 r.).



Po rozstaniu z Cradle Of Filth angielski gitarzysta powołał do życia projekt Bastardsun, który rozpadł się w 2005 roku po śmierci Davida Wayne'a, amerykańskiego frontmana tejże formacji i byłego wokalisty Metal Church. W 2001 roku Anstis opublikował także album "Aphelion I-VI" z muzyką elektroniczną. Na początku lat dwutysięcznych muzyk zajmował się także produkcją płyt innych zespołów, głównie masteringiem.

O śmierci Stuarta Anstisa w mediach społecznościowych poinformował gitarzysta Richard Shaw, który w tym roku - po ośmiu latach wspólnego grania - opuścił szeregi Cradle Of Filth. Informację potwierdziła też żona muzyka - Antoinette Anstis.

"Stuart, spoczywaj w pokoju. Wykonywanie twojej muzyki było zaszczytem. W tym trudnym czasie moje myśli są z jego przyjaciółmi i rodziną" - napisał Richard Shaw.

Przyczyna śmierci Stuarta Anstisa nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej.



Stuart Anstis urodził się w Bideford w angielskim hrabstwie Devon, gdzie mieszkał do końca swych dni wraz z żoną Antoinette. Muzyk miał 48 lat.

Pomnikową EP-kę "V Empire, Or Dark Faerytales In Phallustein" Cradle Of Filth, na której zagrał Stuart Anstis, możecie sobie przypomnieć poniżej: