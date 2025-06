Lalo Schifrin to muzyk, który zdobył cztery nagrody Grammy i sześciokrotnie nominowany był do prestiżowych Oscarów. Miał szansę na odebranie statuetki za filmy: "Żądło II", "Horror Amityville", "Przeklęty rejs", "The Fox", "Nieugięty Luke" i "Konkurs". To do nich stworzył muzykę, która do dziś żyje w sercach miłośników kina.