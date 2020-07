Nie żyje Jamie Oldaker. Pracował z Erikiem Claptonem

Jamie Oldaker nie żyje. Był cenionym perkusistą.

Jamie Oldaker miał 68 lat /YouTube /materiał zewnętrzny

Wieloletni perkusista Erica Claptona, Jamie Oldaker zmarł w wieku 68 lat.

Muzyk przegrał walkę z chorobą nowotworową.

Urodzony w 1951 roku Oldaker rozpoczął swoją karierę zawodową z Bobem Segerem.

W 1974 roku dołączył do zespołu Claptona. Był również członkiem projektu gitarzysty Ace'a Frehleya "Frehley's Comet".

W 1994 roku współtworzył grupę The Tractors, a jako muzyk sesyjny grał m.in. na płytach takich zespołów, jak Asleep At the Wheel czy The Bee Gees.



"Jamie Oldaker był moim drogim przyjacielem i bratem od ponad 40 lat. Był bardzo ciepłym, troskliwym, prawdziwym przyjacielem o łagodnym sercu" - napisał w pożegnaniu Peter Frampton.

"Większość będzie go znała jako perkusistę na płytach Erica Claptona. Jego gra była wyjątkowa. Wyluzowany styl perkusyjny z niesamowitym wyczuciem. Podróżowaliśmy po świecie, graliśmy razem wiele wspaniałych koncertów. Był bardzo lubianą osobą. Będę za nim tęsknić" - dodał.