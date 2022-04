Jacek "Budyń" Szymkiewicz zmarł w nocy z 11 na 12 kwietnia 2022 roku. O śmierci muzyka poinformowała żona.

"Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym moc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. no bo jak bez niego" - napisała na Facebooku artysty.

"Żegnaj Przyjacielu" - napisano na profilu Babu Król.

"Nie znałam nigdy nikogo takiego, ten egzemplarz jest nie do podrobienia" - napisała wokalistka Adrianna Styrcz.

W 1996 roku założył zespół Pogodno ( posłuchaj! ), z którym w różnych składach wydał takie przeboje jak "Pani w obuwniczym" ( posłuchaj! ), "Orkiestra", czy "Uśmiech się".

Szymkiewicz nagrał też dwie solowe płyty: "Kilof" i "Baset", brał udział w nagraniach takich projektów jak Babu Król, Nowa Fala Polskiego Dancingu, ostatnio wydał płytę "Ukryte do wiadomości" z zespołem Chango.

Jacek Szymkiewicz nie żyje. Dzień przed śmiercią poinformował o nowym projekcie

Dzień przed śmiercią, Szymkiewicz poinformował, że założył kolejny zespół, Monofon. W składzie zespołu, znalazła się m.in. sekcja rytmiczna Lao Che.

Skład zespołu prezentuje się następująco: Michał "Dimon" Jastrzębski (perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal), Rafał Borycki (bas), Michał Wójcik (gitara), Halszka Nabira (kornet, instrumenty klawiszowe) i Jacek Szymkiewicz (wokal).

Muzycy zapowiedzieli, że już wkrótce opublikują pierwszy singel i informacje o dacie premiery debiutanckiej płyty.

Nie wiadomo, czy po śmierci Szymkiewicza album zostanie jednak wydany.