Daryl Dragon, założyciel projektu The Captain And Tennille, zmarł 2 stycznia w wieku 76 lat.

Od pewnego czasu muzyk przebywał w hospicjum w Prescott w stanie Arizona. Jego rzecznik Harlan Boll oświadczył, że przyczyną śmierci była niewydolność nerek.

Urodzony w 1942 roku Daryl Dragon był amerykańskim kompozytorem i pianistą. Jego ojcem był słynny dyrygent, kompozytor i aranżer Carmen Dragon.

Duet The Captain And Tennille, w którego skład oprócz Dragona wchodziła również jego żona Toni Tennille, rozpoczął działalność w latach 70., a jego największym hitem była wypuszczona w eter w 1975 roku nowa wersja piosenki "Love Will Keep Us Together" (w oryginale stworzona przez Neila Sedakę i Howarda Greenfielda w 1973 r.) , która dotarła na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100.



Numer został uznany również największym hitem 1975 roku a duet zgarnął za nią nagrodę Grammy w kategorii nagranie roku.



Inne największe przeboje grupy to: "Muskrat Love", "Shop Around" i "Do That To Me One More Time".

W 2013 roku Daryl i Toni rozstali się, a oficjalny rozwód para dostała w styczniu 2014 roku. Według Harlana Bolla, gdy stan zdrowia Dragona się pogorszył, jego była żona przeprowadziła się do Arizony, aby się nim zaopiekować.

Daryl Dragon zanim zaczął działać w swoim zespole, współpracował m.in. z Beach Boys.



