Nie żyje 16-letnia gwiazda "The Voice Kids". Przegrała walkę z rakiem

Zmarła młoda wokalistka, która dała poznać się szerszej publiczności przez udział w programie "The Voice Kids". Miała raka mózgu.

Grace Metens była objawieniem niemieckiej edycji "The Voice Kids". W 2017 roku, gdy pojawiła się na scenie programu, miała zaledwie 13 lat.

Podczas przesłuchań zaśpiewała piosenkę zespołu Nashville pod tytułem "Don't Put Dirt on my Grave". Po wykonaniu dostała owacje na stojąco.

Już wtedy zmagała się z rakiem mózgu, jednak w tym stadium nie utrudniał jej normalnego funkcjonowania. Z czasem choroba zaczęła postępować, uniemożliwiając prowadzenie dalszej kariery. Fani stworzyli dla niej nawet hasztag "#sing4grace".

Trzy tygodnie przed śmiercią Grace rodzina poinformowała, że jej stan się pogorszył. "Czas Grace z nami dobiega końca. Większość dnia przespała i prawie nic nie powiedziała. Najczęściej chrząkała w odpowiedzi na nasze pytania. Skorzystałam z chwili, gdy odzyskała świadomość i pokazałam jej nagrania, w których śpiewacie dla niej" - napisali.



