"Jeśli jeszcze kiedyś zobaczymy ją w sukni ślubnej, to jedynie na scenie, śpiewającą przebój 'Like A Virgin'" - wyrokuje Ed Steinberg. A nie robi tego bezpodstawnie, bo współpracuje z artystką od początku. Nagrał z nią chociażby teledysk do utworu "Everybody" z jej debiutanckiej płyty.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Madonna Everybody

W rozmowie z brytyjskim "Daily Mail" podkreśla, że 65-letnia Madonna ( sprawdź! ) jest w pełni oddana swojej karierze. Ta bowiem kosztowała ją wiele poświęceń. Gwiazda osiągnęła poziom dla większości niedostępny, kto zatem miałby być dla niej partnerem? Retorycznie pyta jej przyjaciel i współpracownik z planu. "W jej życiu nie ma miejsca na poważne związki" - stwierdza bezdyskusyjnie.

Reklama

A wie o tym także i dlatego, że próbowała. Ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Czteroletnie z aktorem Seanem Pennem i ośmioletnie z reżyserem Guyem Ritchie. Od dłuższego już czasu Madonna jest widywana publicznie tylko z coraz to młodszymi towarzyszami. W kwietniu 2022 r. rozstała się z młodszym o 35 lat tancerzem Ahlamalikiem Williamsem (byli parą przez prawie 4 lata). Później spotykała się z młodziutkim 23-letnim modelem Andrew Darnellem i 29-letnim bokserem Joshem Popperem. "Ona nigdy nie będzie narzekać na brak uwagi, zainteresowania i pożądania" - ocenia jej przyjaciel.

MTV VMA 2021: Madonna nie przypomina już siebie. Ale się zmieniła! 1 / 6 Madonna otworzyła 37. galę MTV VMA 2021. Jej występ rozemocjonował widzów, bo mało kto spodziewał się pojawienia na żywo Królowej Popu. Źródło: Getty Images Autor: Jeff Kravitz

"Madonna może przez całe życie spotykać się z różnymi mężczyznami, to ona jest szefową. Jednocześnie nie potrzebuje nikogo, kto ją dopełni, nie każdy spełnia się w małżeństwie. Na tym etapie jej życia, nie widzę jej na siedzeniu pasażera, grającej drugie skrzypce. Oczywiście, mogłaby poślubić kogoś, by wieść spokojne życie, ale to, co nią kieruje i napędza to poczucie celu. W jej głowie wciąż dźwięczy pytanie: co jeszcze mogę zrobić? A spędzanie czasu z chłopakiem czy mężem mogłoby ją od tej myśli odciągać. Ona nie potrzebuje u swojego boku zwykłego śmiertelnika" - mówi pół żartem, pół serio reżyser, zwracając przy tym uwagę, że gwiazdom takiego pokroju jak Madonna, wcale nie jest łatwo się ustatkować.

"Jak możesz mieć partnera, związek, wiodąc takie życie jak ona?" - stwierdza. W związku z ogromną sławą i rozpoznawalnością Madonna otoczona jest jedynie najbliższą rodziną i gronem zaufanych osób. I choć w mediach społecznościowych lubi prowokować dwuznacznymi fotografiami, poza obiektywem bardzo strzeże swojej prywatności odgradzając się od świata murem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Madonna Hung Up!

"Zachodzę w głowę, jak ona żyje będąc wciąż na świeczniku. Swego czasu była drugą najchętniej fotografowaną kobietą na świecie, zaraz za księżną Dianą. I mogę śmiało stwierdzić, że żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić tego stresu i presji" - kończy z troską.



Przypomnijmy, że 24 czerwca Królowa Popu trafiła na oddział intensywnej terapii, po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w apartamencie. Miał to być skutek poważnej infekcji bakteryjnej i piosenkarkę trzeba było w szpitalu intubować. Ostatecznie po kilku dniach opuściła szpital, ale przez dłuższy czas nie zabierała głosu, co tylko podsycało krążące plotki.

Instagram Post Rozwiń

W pierwszym wpisie po wyjściu ze szpitala podziękowała fanom za słowa wsparcia. Przekazała też informacje, że ze względu na swój stan zdrowia musi o kilka miesięcy przesunąć start trasy koncertowej "Celebration Tour". Europejskie koncerty zgodnie z planem ruszą 14 października w Londynie. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędą się występy w Ameryce Północnej (ta część trasy miała rozpocząć się 15 lipca).