"Nie ma cwaniaka na discopolaka": MIG ubija jajka

Grupa MIG pojawiła się jako pierwszy uczestnik w nowym programie Disco Polo Music - "Nie ma cwaniaka na discopolaka".

MIG pojawił się w programie "Nie ma cwaniaka na discopolaka" /Damian Klamka /East News

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Jednym z nowych programów jest "Nie ma cwaniaka na discopolaka" (sobota, godz. 11:30).



Gwiazdy disco polo stawiają czoła wyzwaniom, jakie przygotował dla nich prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje z jakimi przyjdzie im się zmierzyć będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne.

W pierwszym odcinku pojawiła się grupa MIG, a śmiechu było co nie miara. Niecodziennym widokiem jest przecież zespół czyszczący podłogę sali weselnej podczas tańca, czy znany wokalista ubijający białka jaj... oczywiście z komplikacjami!

MIG to rodzinna grupa, którą tworzy czwórka rodzeństwa: Dorota Pstrągowska, Marek Gwiazdowski, Krzysztof Gwiazdowski i Sławomir Gwiazdowski.

Status gwiazdy disco polo zapewniły grupie takie piosenki, jak m.in. "Wymarzona", "Miód malina", "Lalunia", "Jej dotyk", "Ona jedyna", "Nie ma mocnych na Mariolę" czy "Słodka wariatka". Teledyski do tych utworów mają po przynajmniej kilkanaście mln odtworzeń. Największym powodzeniem cieszy się "Wymarzona" z wynikiem ponad 105 mln odsłon.

W 2021 r. zespół wypuścił teledysk do piosenki "Co to za noc", który w miesiąc zanotował 1,4 mln odtworzeń.