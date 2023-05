Tegoroczny Mystic Festival odbywa się 7-10 czerwca 2023 r. w Stoczni Gdańskiej. Na scenie pojawią się m.in. muzycy z Ghost, Gojira, Danzig, Testament, Hostia czy polski Behemoth. Organizacja wydarzenia w czasie Bożego Ciała, które w tym roku przypada 8 czerwca, bardzo nie spodobało się części środowiska katolickiego i organizacji "Polska katolicka, nie laicka". Teraz protestuje się i domaga odwołania całego festiwalu, który ma "obrażać uczucia religijne Polaków".

Organizacja przygotowała specjalne ulotki "Szatan nie ma żadnych praw!", na których informuje o tym, że w trakcie Mystic Festivalu będzie "wychwalany bunt Lucyfera, sadyzm, samobójstwa i dewiacje seksualne".

Reklama

"Podczas gdy miliony katolików w Polsce będą oddawać cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych, w Stoczni Gdańskiej zamierzają bluźnić Bogu, wychwalać bunt Lucyfera, sadyzm, samobójstwa i dewiacje seksualne" - czytamy w jej treści.

Przygotowano także specjalną petycję, która miałaby pomóc w odwołaniu imprezy. "Oczekujemy natychmiastowej interwencji, aby nie doszło do bluźnierczego festiwalu" - informują katoliccy aktywiści.

Katoliccy aktywiści protestują przeciwko Nergalowi. "Zniszczenie religijnych i moralnych podstaw państwa"

Na Mystic Festival pojawią się m.in. wspomniane już grupy: Behemoth, która zdaniem organizacji jest satanistyczna; Ghost, które promuje "obrzydliwość i świętokradztwo", a także Hostia, która "kpi z konsekracji". Aktywiści uważają, że sprawa jest bardziej złożona, a organizator imprezy "wpisuje się w wielką akcję dywersji ideologicznej, która prowadzona jest w Polsce od 1989 r. Jej celem jest zniszczenie religijnych i moralnych podstaw państwa i narodu polskiego, a zwłaszcza polskiej młodzieży".

Mystic Festival 2022 - Judas Priest (zdjęcia z koncertu) 1 / 50 Zespół przyjechał do Polski w ramach "50 Heavy Metal Years" z okazji 50-lecia istnienia zespołu, która nie doszła do skutku przez pandemię koronawirusa. Grupa miała zagrać w naszym kraju w 2020 roku. Źródło: INTERIA.PL Autor: Karol Makurat

Jeden z organizatorów skomentował już apel "Polski katolickiej, nie laickiej" na łamach Gazety Wyborczej. "Polska nie jest całkowicie zagarnięta przez religię katolicką i nie widzę powodu, żeby całe społeczeństwo podporządkowywało się kościelnemu świętu. Póki co żyjemy w wolnym kraju i każdy może robić, co chce. (...) Mystic Festival organizujemy dla naszych fanów, biorą w nim udział trzy pokolenia" - stwierdził Arkadiusz Hronowski z B90.

Głos zabrał także Nergal. Przypomnijmy, że dopiero co informowano, że jego sprawa dotycząca zdeptania wizerunku Matki Boskiej wróciła na nowo do sądu. "No, no, no... Tak zwani polscy katoliccy nacjonaliści albo katoliccy fundamentaliści, albo katotalibowie, jak zwykłem ich nazywać, z pełną siłą bojkotują Mystic Festival w Polsce. Na ulotkach, które rozdają na ulicach Warszawy, jest napisane: 'Szatan nie ma żadnych praw' i tym podobne" - napisał na Instagramie. "Koncert Behemotha jest wyznaczony na 8 czerwca, więc jestem pewien, że tegoroczne Boże Ciało będzie wyjątkowe" - dodał Adam "Nergal" Darski.