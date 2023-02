Nicole Scherzinger (sprawdź!) przez wiele lat występowała w grupie The Pussycat Dolls, z którymi podbiła listy przebojów. Do ich hitów należały m.in. "Don't Cha" czy "Buttons". W trakcie próbowała także solowej kariery, a jej najbardziej rozpoznawalnym utworem stał się napisany z pomocą will.i.am'a utwór "Baby Love".

Scherzinger od dłuższego czasu związana jest z telewizją jako jurorka i uczestniczka różnych programów. Oceniała uczestników takich talent shows, jak m.in. "The X Factor" (wersja amerykańska i brytyjska), "The Masked Singer" (USA), "Mam talent" (Australia), "The X Factor: Celebrity" i "The X Factor: The Band".

Nicole Scherzinger w wersji blond i bez makijażu

Na ostatnich zdjęciach Nicole Scherzinger ponownie zaskoczyła fanów. Najpierw pokazała im, jak wyglądałaby w blond włosach. "Czy blondynki naprawdę bawią się lepiej" - napisała.



Niedługo później opublikowała zdjęcia bez makijażu, do których dopisała motywujące cytaty. "Mały postęp każdego dnia daje duże rezultaty" - napisała pod jednym z nagrań.

"Pozwól działać dyscyplinie, gdy twoja motywacja nie działa. Ćwiczenia w trybie bestii, lodowa kąpiel, rozciągnie się w saunie - napisał, przy okazji zdradzając swój plan dnia.



