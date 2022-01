Nicole Scherzinger przez wiele lat występowała w grupie The Pussycat Dolls, z którymi podbiła listy przebojów. Do ich hitów należały m.in. "Don't Cha" czy "Buttons". W trakcie próbowała także solowej kariery, a jej najbardziej rozpoznawalnym utworem stał się napisany z pomocą will.i.am'a utwór "Baby Love".



Wokalistka wypoczywała w Dubaju podczas przerwy świątecznej. Utalentowana tancerka przez całe życie dba o swoją formę fizyczną, dlatego jej zdjęcia w bikini były tylko potwierdzeniem wyjątkowej dbałości o kondycję. Miłośnicy wokalistki rozpływali się w komentarzach nad jej figurą. Trudno uwierzyć, że Nicole Scherzinger w 2022 roku skończy 44 lata!



W ostatnim czasie zespół chciał powrócić do działalności, ale po kilku występach i wybuchu pandemii wciąż odkładano nowe występy. 7 stycznia 2022 roku Scherzinger spowodowała, że marzenia fanów o trasie koncertowej The Pussycat Dolls legły w gruzach. Ogłosiła wówczas, że z powodu pandemii odwołuje trasę zespołu. Okazało się, że koleżanki z zespołu dowiedziały się o tym z jej wpisu, co zrozumiano jako odejście Scherzinger z zespołu.



"Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili bilety, by zobaczyć PCD - jesteśmy dozgonnie wdzięczne za wasze wsparcie oraz okazaną lojalność. Z powodu nieustannie zmieniających się okoliczności związanych z pandemią, musiała zapaść decyzja o odwołaniu trasy koncertowej" - poinformowała Nicole Scherzinger w oświadczeniu zamieszczonym na InstaStories.

"Zainwestowałam wiele czasu, twórczej energii i własnych finansów w przywrócenie tego projektu do życia i chociaż naturalnie jestem niesamowicie zasmucona tą decyzją, jestem również bardzo dumna z tego, co udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie, który spędziliśmy razem przed COVID. Nie ma słów, którymi byłabym w stanie wyrazić moją miłość, podziw i wdzięczność, jaką czuję wobec dziewczyn z zespołu i fanów, którzy nas wspierali. Bądźcie bezpieczni i zdrowi" - stwierdziła piosenkarka.

"Chcemy przekazać, jak niesamowicie rozczarowane jesteśmy, po tym, jak dowiedziałyśmy się, że na Instagramie pojawiło się ogłoszenie, że powrotne tournée Pussycat Dolls zostało odwołane. Jak dotąd, nie otrzymałyśmy oficjalnego powiadomienia w tej sprawie. Tak czy inaczej, wydaje się, że to już koniec rozdziału, który był czymś niesamowitym i zmienił nasze życie. Rozdziału pełnego cudownych wspomnień, za które zawsze będziemy wdzięczne" - napisały Carmit Bachar i Jessica Sutta z The Pussycat Dolls.

Z kolei założycielka formacji, choreografka Robin Antin podkreśliła, że The Pussycat Dolls to nie tylko Nicole, ale także pozostałe dziewczyny, które zasługują na to, by wspólnie wystąpić. Wspomniała też fanom, że wkrótce się z nimi zobaczą.

Można odnieść wrażenie, że przyczyną odwołania trasy koncertowej jest nie tylko pandemia, ale także animozje wewnątrz zespołu, wywołane m.in. tym, że Scherzinger o losach tournée mogła zadecydować samodzielnie. Innym dowodem na to, że grupę trawi konflikt jest też i to, że wrześniu 2021 r. Antin złożyła pozew przeciwko Scherzinger, oskarżając piosenkarkę, że ta odmówiła udziału w trasie, jeśli nie zostanie większościowym udziałowcem w zespole i nie będzie miała pełnej kontroli artystycznej nad jego poczynaniami.

Formacja The Pussycat Dolls - pierwotnie grupa taneczna, a w 2003 r. przekształcona w zespół wokalny - wylansowała takie przeboje jak m.in. "Don’t Cha", "I Don't Need a Man" i "Stickwitu". Wznowienie działalności zespołu w 2019 r. szło w parze z premierę singla "React".