Nicole Scherzinger przerażona atakiem hakerów. Przerwała milczenie

Wokalistka Nicole Scherzinger wciąż nie może dojść do siebie po kolejnym ataku hakerskim na jej osobę. Tym razem do sieci wyciekło prywatne nagranie, na którym namiętnie całuje się ze swoim byłem partnerem, Lewisem Hamiltonem.

Nicole Scherzinger jest przerażona działaniem hakerów /PG/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Przypomnijmy, że lutym tego roku do sieci trafiło nagranie, na którym widać Nicole Scherzinger i jej byłego partnera, kierowcę Formuły 1, Lewisa Hamiltona całujących się w łóżku.



W krótkim filmiku nie widzimy żadnej nagości, jednak mimo tego wokalistka jest załamana tym, że ktoś ponownie wykradł jej prywatne pliki.

"Nicole poczuła się zbrukana. Nie chce się teraz wychylać i skupia się na własnej pracy. Próbuje żyć swoim życiem i nie wracać do tego, co się stało" - informowała osoba z otoczenia gazetę "The Sun".

Wokalistka sama również przerwała milczenie i wypowiedziała się w sprawie dla tabloidu.

"To straszne. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś zrobił coś takiego lub dlaczego chciał to upublicznić. To niewiarygodnie podła rzecz" - tłumaczyła.

Na temat ujawnionej sekstaśmy nie wypowiedział się natomiast Lewis Hamilton.



Przypomnijmy, że Scherzinger i Hamilton byli ze sobą w latach 2007 - 2015 (w międzyczasie kilkakrotnie się rozstając). Poznali się podczas gali MTV EMA w Monachium.

To nie pierwszy raz, gdy była członkini The Pussycat Dolls padła ofiarą hakerów. W 2017 roku na stronie Celeb Jihad pojawiły się intymne zdjęcie jej oraz innych celebrytek, m.in.: Miley Cyrus, Kristen Stewart i Katharine McPhee.

Gwiazdy natychmiast rozpoczęły walkę ze stroną, grożąc pozwami administratorom oraz domagając się natychmiastowego usunięcia prywatnych zdjęć.

Nicole Scherzinger w ostatnim czasie przypomniała o sobie amerykańskiej widowni za sprawą talent show "The Masked Singer", gdzie była jurorką. W zeszłym roku gościnnie można było usłyszeć ją na nowej płycie The Black Eyed Peas "Master of The Sun Vol. 1". Pracuje też nad nową płytą.



Wideo Nicole Scherzinger rzuciła Lewisa Hamiltona. Nie chciał założyć z nią rodziny (Agencja TVN/x-news)