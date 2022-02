Teledysk "Do We Have a Problem?" do sieci trafił 4 lutego i w ciągu trzech dni obejrzano go prawie ponad osiem milionów razy. Gościnnie w singlu pojawia się Lil Baby, producentem utworu jest Papi Yerr. Klip wyreżyserował Baby Boom.

W trwającym prawie 10 minut, szpiegowskim teledysku, oprócz Nicki i Baby’ego widzimy też aktorów: Josepha Sikorę ("Ozark") oraz Cory’ego Hardrcita ("The Walking Dead").



Clip Nicki Minaj Do We Have A Problem? - feat. Lil Baby

Nicki Minaj i piąta płyta

Raperka na instagramowym czacie z fanami przyznała, że pracuje nad piątą płytą i prawdopodobnie przy okazji premiery poznamy jej kolejne muzyczne alter ego. Wcześniej Minaj przedstawiała się m.in. jako: Harajuku Barbie, Chun-Li, Roman Zolanski i Queen Sleeze.

Na razie nie wiadomo kiedy miałby ukazać się nowy album raperki.



Nicki Minaj i koniec kariery

Przypomnijmy, że Nicki Minaj w ciągu swojej dotychczasowej kariery nagrała cztery albumy studyjne. Łącznie sprzedała 85 milionów egzemplarzy swoich płyt. Jej dyskografię zamyka krążek "Queen" z 2018 roku, który promowały single "Chun-Li" (zobacz klip!), "Bed" (sprawdź!), "Barbie Dreams" (posłuchaj!) i "Good Form" (sprawdź!).

Minaj w trakcie swojej kariery wylansowała takie przeboje jak: "Super Bass", "Starships", "Pound The Alarm", "Bang Bang", "Anaconda", "Only" i "MotorSport". Miała też okazję współpracować z najważniejszymi przedstawicielami rapu i muzyki elektronicznej - Kanye Westem, Drake'iem, Lil Waynem, Rihanną, Beyonce, Madonną, Davidem Guettą, Arianą Grande i Bebe Rexhą.

Przez kilkanaście lat działalności raperka zgarnęła kilkaset nagród, w tym: sześć American Music Awards, cztery Billboard Music Awards, jedną BRIT i pięć MTV VMA. Minaj była dziesięciokrotnie nominowana do Grammy, jednak nigdy nie zdobyła żadnej statuetki.



W 2019 roku Minaj ogłosiła, że zamierza skończyć karierę i skupić się na życiu rodzinnym. Krótko później precyzowała własny komentarz i twierdziła, że został on źle odczytany. W październiku 2020 roku na świat przyszło pierwsze dziecko gwiazdy.