Nicki Minaj w Łodzi: Czego można spodziewać się po koncercie raperki?

24 lutego w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się koncert jednej z największych gwiazd światowego rapu – Nicki Minaj. Amerykanka przyjedzie do Polski w ramach światowej trasy promującej jej album "Queen".

Nicki Minaj wraz z Little Mix na MTV EMA 2018 /Jeff Kravitz /Getty Images

Album Nicki Minaj "Queen" trafił do sprzedaży w sierpniu zeszłego roku. Promowały go single "Chun-Li" (posłuchaj!), "Bed" (posłuchaj!), "Barbie Dreams" (posłuchaj!), "Good Form" (posłuchaj!) oraz "Hard White" (posłuchaj!).

W pierwszym tygodniu od premiery album uplasował się na drugi miejscu listy Billboard 200, rozchodząc się w nakładzie 185 tys. egzemplarzy. Na początku 2019 roku krążek pokrył się platyną w związku ze sprzedaniem miliona egzemplarzy płyty.

Na dwa miesiące przed premierą wydawnictwa Nicki Minaj ogłosiła światową trasę koncertową, na której początkowo towarzyszyć miał jej raper Future. Jednak ze względu na problemy techniczne, gwiazda musiała przełożyć amerykańską część tournee oraz zmienić partnera na europejskie koncerty. Future'a zastąpił Juice WRLD.



Nicki Minaj na BET Awards 2018 1 5 W niedzielę, 24 czerwca, odbyła się tegoroczna gala rozdania nagród BET Awards. Statuetki te przyznawane są artystom afroamerykańskim. Podczas ceremonii wystąpiła m.in. Nicki Minaj. Zobaczcie, jak amerykańska raperka zaprezentowała się na scenie! Autor zdjęcia: Leon Bennett Źródło: Getty Images 5

"Nicki zdecydowała się poświęcić więcej czasu na próby przed premierą trasy, aby upewnić się, że jej fani dostaną absolutnie najlepszej jakości show, na jaki zasługują" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez przedstawicieli raperki.



Europejskie daty koncertów pozostały jednak bez zmian, a fani Minaj i organizatorzy odliczali dni do show gwiazdy. W październiku 2018 roku w Warszawie zaprezentowano specjalny mural z podobizną Nicki.

"Podczas realizacji projektów muralowych, bardzo ważnym aspektem jest spójność kreacji z miejskim otoczeniem. To właśnie dlatego mural z wizerunkiem przebojowej Nicki Minaj pojawił się na jednym z najczęściej uczęszczanych skrzyżowań stolicy (przy ulicy Raszyńskiej 3)" - głosił oficjalny komunikat prasowy.



Mural Nicki Minaj w Warszawie 1 6 Mural Nicki Minaj w Warszawie Autor zdjęcia: Jacek Bujak Źródło: materiały prasowe 6

Przedsmakiem tego, co zobaczymy w Polsce był koncert Minaj na australijskim festiwalu FOMO. Organizatorzy informowali, że na scenie Atlas Areny zobaczymy: złote klatki, chińskie budowle, palmy, złote jednorożce oraz gigantyczne różowe konie.

Na kilkanaście dni przed koncertem ujawniono wymagania gwiazdy. Raperka zażyczyła sobie aż trzech pomieszczeń. W ich skład wchodzą: prywatny pokój artystki, osobista garderoba oraz miejsce do przygotowywania fryzur i makijażu.



Ponadto na prośbę raperki, we wszystkich pomieszczeniach, w których będzie przebywać, ma być utrzymywana stała temperatura powietrza. Sprzęt Minaj do Łodzi przywiozło ponad 14 ciężarówek.



Nicki Minaj w kusej kreacji na imprezie Tidal X: 10/15 1 8 Amerykańska raperka zaskoczyła swoim prześwitującym kostiumem na imprezie Tidala, zorganizowanej przez Jaya Z Autor zdjęcia: Brad Barket Źródło: Getty Images 8

Supportem przed koncertem Minaj został Smolasty - producent, wokalista, autor tekstów oraz raper. Twórca takich przebojów jak "Uzależniony" i "Fake Love".

Krótko przed koncertem organizatorzy ogłosili, że na koncercie obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć (w tym również smartfonami). Publiczność nie będzie mogła wnieść na teren obiektu aparatów fotograficznych, toreb i plecaków.



Trasa Minaj po Europie wystartowała 21 lutego koncertem w Monachium.