Nicki Minaj w gorącym teledysku Megan Thee Stallion. Zobacz "Hot Girl Summer"

Megan Thee Stallion zaprezentowała nowy klip "Hot Girl Summer", w którym gościnnie pojawia się Nicki Minaj i Ty Dolla Sign.

Nicki Minaj wystąpiła w teledyusku do singla Megan Thee Stallion /Gregg DeGuire /Getty Images

24- letnia raperka Megan Thee Stallion 3 września opublikowała nowy klip do utworu "Hot Girl Summer". Do udziału w nagraniu zaprosiła kilku gości, wśród których znalazła się jej koleżanka, Nicki Minaj. Pozostali zaproszeni to m.in: Ty Dolla Sign, French Montana, La La Anthony, Ari Lennox czy Rico Nasty. Teledysk koncentruje się jednak przede wszystkim na imprezujących w strojach kąpielowych raperkach. Za stworzenie wideo odpowiada Munachi Osegbu.



Wideo rozpoczyna się od pokazania amerykańskiej gwiazdy social mediów, którą jest Jaimesha Thomas. Nagrania z kobietą stały się viralem dzięki swoim zabawnym skeczom z pytaniem "Co by zrobiła Megan?". W nagraniu celebrytka zastanawia się, co ma włożyć na najgorętszą imprezę w basenie tego lata.



Kręcenie klipu nie obyło się bez problemów. Nagrywanie teledysku w dzielnicy Mount Olympus w Hollywood Hills w Kalifornii przerwała policja twierdząc, że ekipa nie dysponuje odpowiednimi zezwoleniami. Na szczęście realizatorom udało się znaleźć nową lokalizację.



Młoda raperka Megan Thee Stallion ma póki co na swoim koncie mixtape "Fever" z maja 2019 roku.