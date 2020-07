Nicki Minaj w ciąży! Zdjęcia raperki podbijają sieć [INSTAGRAM]

Koniec spekulacji na temat ciąży Nicki Minaj. Raperka opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których pozuje z ciążowym brzuszkiem.

Nicki Minaj jest w ciąży /Mike Coppola /Getty Images

Raperka na Instagramie opublikowała dwa zdjęcia ze specjalnej sesji zdjęciowej z ciążowym brzuszkiem. Jedno z nich gwiazda podpisała "w ciąży". Obie fotografie błyskawicznie obiegły sieć.

Nicki Minaj od kilkunastu miesięcy wspominała, że planuje założyć dużą rodzinę z Kennethem Pettym. Raperka wielokrotnie podkreślała, że gdy zakończy karierę, zajmie się życiem prywatnym.

Ostatnie spekulacje na ten temat pojawiły się w maju tego roku, gdy celebrytka użyła na Twitterze słowa "zachcianki". To sprawiło, że fani natychmiast zaczęli dopytywać gwiazdę o to, czy pokaże swoje zdjęcia. Minaj odparła: "Tak, ale za kilka miesięcy. Świat nie jest na to gotowy".

We wrześniu zeszłego roku Minaj stwierdziła, że zamierza zakończyć karierę i skupić się na rodzinie.

"Zdecydowałam się zakończyć karierę i skupić na posiadaniu rodziny. Wiem, że niektórych to ucieszy. Do moich fanów - dalej mnie reprezentujcie, aż do mojej śmierci. Kocham was całe życie" - napisała raperka na Twitterze.

Dopiero pytana przez media zaczęła tłumaczyć, że nie do końca oto jej chodziło i jeszcze będzie nagrywać. W tym roku zaprezentowała singel "Yikes". Niedawno w sieci pojawił się też jej utwór "Trollz" nagrany z Tekashim 6ix9ine'em.

Nicki Minaj w ciągu swojej dotychczasowej kariery nagrała cztery albumy studyjne. Łącznie sprzedała 85 milionów egzemplarzy swoich płyt. Jej dyskografię zamyka krążek "Queen" z 2018 roku, który promowały single "Chun-Li" (zobacz klip!), "Bed" (sprawdź!), "Barbie Dreams" (posłuchaj!) i "Good Form" (sprawdź!).

Raperka wylansowała takie przeboje jak: "Super Bass", "Starships", "Pound The Alarm", "Bang Bang", "Anaconda", "Only" i "MotorSport". Miała też okazję współpracować z najważniejszymi przedstawicielami rapu i muzyki elektronicznej - Kanye Westem, Drake'iem, Lil Waynem, Rihanną, Beyonce, Madonną, Davidem Guettą, Arianą Grande i Bebe Rexhą.

Przez kilkanaście lat działalności zgarnęła kilkaset nagród, w tym: sześć American Music Awards, cztery Billboard Music Awards, jedną BRIT i pięć MTV VMA. Minaj była dziesięciokrotnie nominowana do Grammy, jednak nigdy nie zdobyła żadnej statuetki.