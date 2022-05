Do Polski przyjeżdża filar jednej z najbardziej popularnych grup na świecie. Jeden z założycieli brytyjskiej grupy Pink Floyd ( posłuchaj! ), a jednocześnie jedyny, który wystąpił na wszystkich jej płytach i koncertach. Nick Mason - perkusista Pink Floyd wystąpi na jedynym koncercie w Polsce, który odbędzie się w ramach nowej trasy "The Echoes Tour".

"To dla mnie ogromny zaszczyt i niebywała przyjemność, że Nick Mason zechciał przyjąć zaproszenie po raz drugi. Po ostatnim koncercie, który był znakomity i bardzo dobrze przyjęty przez fanów Pink Floyd i nie tylko" - mówi Kamil Kubica, organizator wydarzenia. Teraz Rock umieścił wówczas koncert Masona w Polsce na trzeciej pozycji wśród najlepszych w roku 2019.

Wideo