Piosenkarz, kompozytor, poeta i pisarz, przewodzący zespołowi Nick Cave and the Bad Seeds, wydał z gwiazdą popu "Where the Wild Roses Grow" w 1995 r. Wykonali piosenkę na żywo jeszcze tego samego roku, podczas jednego z odcinków popularnego brytyjskiego programu muzycznego.

W programie "The Louis Theroux Podcast" na Spotify Nick Cave stwierdził: "To ballada o morderstwie, która kończy się tym, że postać z niej zabija swoją ukochaną... W tamtym czasie było to coś w sam raz dla Kylie. Ja z pewnością nie byłem wtedy odpowiednią osobą do jej wykonywania".

Dodał, że nie on jeden tak uważał. Menedżerowie Kylie Minogue również byli tego samego zdania. "Uznali, że to zły pomysł, ponieważ byliśmy [Nick Cave and the Bad Seeds] bandą mrocznych, uzależnionych od narkotyków potworów... Ale ona była zdeterminowana, by to zrobić".

Mówiąc to Cave wyznał, że gdy ostatecznie przyszło do występu w programie BBC, "był naćpany" i "niewiele z niego pamięta". Ale jednego jest pewien: "Nie mogłem tego zrobić w inny sposób" - stwierdził. Jedno pamięta dobrze - po tym występie on i Minogue zostali dobrymi przyjaciółmi.

Na początku tego roku Nick Cave przyznał, że rozpoczął prace nad kolejną płytą swojego zespołu, a niedawno nagrał duet z inną weteranka popu, Debbie Harry - cover "On The Other Side" Jeffreya Lee Pierce'a z The Gun Club.

Z kolei Kylie Minogue święci triumfy na listach przebojach z nowym singlem "Padam Padam". To zapowiedź jej nadchodzącego 16. albumu "Tension", który ukaże się 22 września. Zapowiedziała również, że chciałaby dokonać wspólnego nagrania z Madonną.