20 kwietnia 1993 roku uznaje się za oficjalną datę powstania Backstreet Boys. To wtedy do składu dołączył ostatni członek grupy - Brian Litrell. Zespół tworzą Kevin Richardson, Howie Dorough, Nick Carter i A.J. McLean.

Zespół był jednym z najpopularniejszych boysbandów w historii muzyki, który podbijał serca fanów w latach 90.

Nick Carter (Backstreet Boys) z poważnymi zarzutami. Wokalista został oskarżony o zgwałcenie nastolatki

Nick Carter został oskarżony o gwałt na nastolatce, która pojawiła się na koncercie Backstreet Boys w 2001 roku.

Wokalista miał wybrać 17-letnią wtedy Shannon Ruth z tłumu fanek czekających na autograf i zabrać ją ze sobą do autobusu zespołu.

Gwiazdor miał podać dziewczynie sok, który najprawdopodobniej zmieszany był z alkoholem. Według pozwu, Carter następnie zaprowadził Ruth do łazienki w autobusie i zmusił ją do uprawiania seksu oralnego.

Później mężczyzna miał zabrać swoją ofiarę do łóżka by kontynuować seksualną napaść. Shannon miała usłyszeć, że jeśli powie komuś o tym, co się wydarzyło, na pewno nikt jej nie uwierzy.

