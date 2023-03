NEXT FEST - znamy szczegółowy rozkład jazdy! Co będzie się działo?

Już za niecały miesiąc Poznań dozna wiosennego, muzycznego ożywienia. Następca Spring Breaka - NEXT FEST Music Showcase & Conference - rozpocznie się już 20 kwietnia. Przez trzy dni miłośnicy muzyki będą mieli szansę na spotkanie z muzycznymi nowościami i posłuchanie topowych muzycznych nazwisk.

Wśród headlinerów festiwalu znalazły się czołowe postacie polskiej sceny muzycznej - niewyczerpane źródło muzycznej energii Mrozu, artysta wielowymiarowy Ralph Kaminski czy niepokorna Margaret. W Poznaniu premierowy materiał zagrają też Nosowska i Julia Pietrucha. Tłumy porwie odmieniony Jamal, funkowy Bartek Królik i jedyna w swoim rodzaju - Mery Spolsky. Na NEXT FEST zagrają też Igor Herbut z solowym materiałem, promujący album Piotr Zioła i Marissa. Do elektronicznego bujania zaproszą Kamp! i zapowiadający nadchodzący krążek Tomasz Makowiecki. Poprockowi Sorry Boys zahipnotyzują publiczność głosem Beli, a wizualnie rozpieści Arek Kłusowski.

NEXT FEST Music Showcase & Conference - plan konferencji

Panelem rozpoczynającym blok konferencyjny NEXT FEST w czwartek będzie rozmowa z zespołem Kwiat Jabłoni. Zespół długo szukał własnej drogi, która nierzadko była kręta i trudna. Dziś może śmiało powiedzieć, że sukces zawdzięcza własnym wyborom i ciężkiej pracy.

Budowanie relacji między artystą a managementem i wytwórnią to często trudne i pokrętne zadanie. Dobry manager/-ka wie, jak ważne jest znalezienie złotego środka w tym układzie. Jak to osiągnąć? Jakie pułapki i przeszkody stoją na drodze managerów? O tym na panelu Artysta - manager - wytwórnia - trójca święta czy trójkąt bermudzki? opowiedzą osoby, które znają doskonale branżę i jej tajniki. Gośćmi panelu będą Olga Tuszewska (Kayax), Marta Nizio-Siara (Bashesh Agencja Artystyczna), Jakub Kaczmarek (Universal Music Polska), Maciej Niewiadomski (Siryo).

Jak globalizacja, rozwój technologii, a także profesjonalizacja lokalnej sceny wpłynęły na pracę i status managera? Czy artyście jest dziś trudniej, czy łatwiej niż kiedykolwiek być "sobie sterem, żeglarzem i okrętem" i tym samym - jak bardzo potrzebuje odpowiedniego nawigatora? Panel Jak zmieniał się rynek managerski, począwszy od przemian ustrojowych w Polsce? odbędzie się w sobotę.

Czy w dobie TikToka, który codziennie kreuje nowe trendy i gwiazdy, radio wciąż ma pozycję, dzięki której początkujący artyści mają szansę wypłynąć na szerokie wody? Czy przenosiny popularnych radiostacji do internetu osłabiły, czy może wzmocniły ich opiniotwórczą rolę, zwłaszcza wśród młodszych odbiorców? O tym podebatują uczestnicy panelu Czy radio nadal może wypromować artystów? Wśród gości panelu znaleźli się Marcin Bąkiewicz (Antyradio), Marcelina Słomian (Radio Nowy Świat), Łukasz Pieter (Radio Zet), Mariusz Maurycy (Fource.pl).

Ostatnie lata obfitowały w wiele wyzwań dla organizatorów koncertów oraz firm wspierających ich procesy sprzedażowe. Jakie są obecnie największe wyzwania stojące przed polską branżą biletową? Jak lokalne problemy wpisują się w trendy globalne? Odpowiedzi poszukamy podczas panelu Bilet w jedną stronę - przyszłość ticketingu wraz ze specjalistami reprezentującymi ticketing z Eventimu, Going. i TicketSwap.

Czy NFT faktycznie jest szansą dla artystów i artystek? Czy i jak może mieć wpływ na promocję ich twórczości i - co najważniejsze - jej monetyzację? Czy NFT i blockchain mogą być game changerem, który sprawi, że nawet niszowi twórcy i twórczynie będą godnie zarabiać niezależnie od dyktatu algorytmów, liczby wyświetleń w serwisach streamingowych, czy wielkości fanbase’u w mediach społecznościowych? Debata odbędzie się podczas panelu The Future Forum: NFT, blockchain, metaverse i technologia Web 3.0, czyli o romansie sztuki z przyszłością.

Podczas NEXT FEST Music Showcase & Conference odbędą się też dwa warsztaty. Spotify for Artists Masterclass, kierowany do artystów, managerów oraz przedstawicieli szeroko rozumianej branży muzycznej, mający na celu zaprezentowanie oraz wyjaśnienie narzędzi i funkcji, a także podzielenie się najlepszymi praktykami. Na otwarty warsztat Twoja kariera na Twoich zasadach zaprasza emuze.me. W pierwszej części spotkania odbędzie się wykład o kondycji i charakterystyce polskiego rynku muzycznego, szeroko pojętym marketingu muzycznym i naturze self-publishingu. W części praktycznej zostanie zaprezentowana platforma oraz najlepsze praktyki związane z samodzielnym wydawaniem utworów.

NEXT FEST - wydarzenia towarzyszące

W ramach NEXT FEST na mapie Poznania pojawiły się dwie kolejne sceny. Na Wolnym Dziedzińcu przy pl. Kolegiackim partner strategiczny festiwalu Estrada Poznańska zaprasza na Estrada Stage. Wystąpią Sarsa, Ana Andrzejewska i Cowboy Bebop. Do wydarzenia dołącza też Barak Kultury. W ramach Music Saves UA Showcase wystąpią Yuliia Vyzha, Morphom, Monoconda, Dub Head. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.