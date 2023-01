Święto polskiej muzyki oznacza również obecność setek delegatów i delegatek, reprezentujących poszczególne profesje w obrębie branży muzycznej. Dziennikarze, menedżerki, przedstawiciele agencji, właścicielki klubów i wytwórni, organizatorzy festiwali i nie tylko - wszystkie te osoby spotkają się niebawem w Poznaniu.

Program spadkobiercy i jednocześnie następcy festiwalu Spring Break nabiera kształtów. Informacja o powołaniu do życia NEXT FEST Music Showcase & Conference wywołała falę radości. Ponad setka koncertów, a do tego wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania i wydarzenia towarzyszące. Pierwsze nazwiska artystów tegorocznej edycji pokazują, że NEXT FEST Music Showcase & Conference nie zamyka się na określone osoby i formaty.

Reklama

Mrozu stał się czołową postacią polskiej sceny muzycznej, a jego każde kolejne kroki w karierze udowadniają, że w pełni zasługuje na swój sukces. Podobnie sprawa ma się w przypadku Margaret, która dokonując wizerunkowo-stylistycznej wolty pokazała się z nowej, ekscytującej strony, wywołując zachwyt wśród publiczności i krytyków. Od lat swoją pozycję buduje również Jamal, który pokazuje, jak sprawnie lawirować między gatunkami i nieustannie dostarczać wysokiej jakości twórczości. Bez dwóch zdań Bartek Królik należy do najbardziej utalentowanych i cenionych polskich wokalistów. Jego solowa kariera to wypadkowa wielu lat doświadczenia i znakomitego warsztatu.

Oprócz nich do line-upu dołączyli także m.in. SWIERNALIS, Izzy and the Black Trees, Stach Bukowski, mona polaski, Rozen, Ania Szlagowska, Asia Nawojska, Tańka Szafraniec, Helaine Vis, Helucze i Jelsa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Adriana Kalska jako Margaret Polsat

NEXT FEST Music Showcase & Conference z pierwszy ogłoszeniem. Kto wystąpi podczas imprezy?

NEXT FEST Music Showcase & Conference ma służyć integracji, networkingowi i poznaniu tego, co rodzima muzyka ma najciekawszego do zaoferowania. Mowa tu zarówno o jasno święcących postaciach na krajowej scenie, jak i o tych wschodzących, dla których poznańskie wydarzenie ma szansę być trampoliną do poważnej kariery.

Czy tak się stanie? Trzymamy za to kciuki, a wy przekonajcie się o tym na żywo, oglądając koncerty, które odbędą się w dniach 20-22 kwietnia w CK Zamek, Scenie na Piętrze, na pl. Wolności, klubach Tama, Blue Note, Dragon, Dubliner, W Starym Kinie, Pod Minogą, Lokum i Schron. To dopiero pierwsze z ogłoszeń muzycznej części NEXT FEST Music Showcase & Conference. Niebawem opublikujemy również informacje o programie konferencji i przedstawimy nazwiska pierwszych prelegentów i prelegentek.

Karnety są dostępne w sprzedaży na www.eventim.pl/nextfest23. Liczba karnetów w określonych pulach jest ograniczona (I pula - 169 zł, II pula - 199 zł, III pula - 229 zł).