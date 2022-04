Adam Nergal Darski wraz z zespołem Behemoth, są właśnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych, w towarzystwie grup Arch Enemy i Napalm Death.

W czasie koncertów zespół wykonuje utwór "Conquer All", który postanowił zadedykować mieszkańcom Ukrainy.

"Kiedy gdy my w końcu koncertujemy i możemy się bawić nie zapominam, że po drugiej stronie globu, nasi europejscy sąsiedzi wciąż odpierają inwazję Rosji Putina. Jeśli mam być szczery, nie sądzę, żeby Rosja dała się kiedykolwiek ucywilizować i stać się partnerem dla świata. Może być pewien potencjał, ale despotyzm i zaślepienie fanatycznym oddaniem dla jednego lidera (cara? duce? fuhrera?) głęboko zakorzenione jest w jej kodzie genetycznym" - napisał w poście na Instagramie Negral.

Muzyka zachęca do wspierania Ukrainy.

"Dlatego polecam każdemu w wolnym, myślącym świecie, wspieranie Ukrainy w jej odważnej walce o wolność, bo to także nasza walka. Co wieczór dedykuję nasz utwór "Conquer All" nieustępliwości Ukraińców, żeby pokonali tych barbarzyńców. Całym sercem mam nadzieję, że Rosja wróci tam, gdzie jest jej miejsce: do neandertalskiej jaskini" - dodaje.

W zeszłym roku ukazał się trzeci krążek pobocznego projektu Nergala - Me And That Man ( sprawdź! ). "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2" i jest swoistą kontynuacją wydanego w 2020 r. "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1".

Wśród gości pojawili się m.in. Gary Holt (Slayer, Exodus), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mary Goore, Randy Blythe (Lamb Of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, Doug Blair (WASP), Hank von Hell (Turbonegro) i Olve "Abbath" Eikemo (Immortal, Abbath).

W zespole gra także Sasha Boole - ukraiński wokalista i songwriter, który wyjechał z Polski, aby walczyć na wojnie.

Przypomnijmy, że 44-letni obecnie muzyk w 2010 r. zachorował na białaczkę. Chorobę pokonał dzięki przeszczepowi szpiku.