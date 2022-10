Nergal (Behemoth) o kościele w Polsce: "Antyklerykalizm przestaje być tematem tabu"

Cztery premierowe utwory z nadchodzącego albumu "Opvs Contra Natvram" zagrał zespół Behemoth na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zapis tego występu pod szyldem "Opvs Contra Cvltvram (Live Atop The Palace of Culture)" trafi do sieci w czwartek o godz. 18.

Nergal jest liderem grupy Behemoth /Wojciech Olszanka /East News