Natalia Zastępa i Marcin Sójka w duecie. Posłuchaj "Ślady. Jak zostać gwiazdą"

„Ślady. Jak zostać gwiazdą” Natalii Zastępy i Marcina Sójki to wyjątkowy utwór, który ma szanse, by wejść do kanonu najlepszych polskich piosenek nagranych specjalnie na potrzeby filmu.

Natalia Zastępa i Marcin Sójka nagrali utwór do filmu "Jak zostać gwiazdą" /materiały prasowe

Film "Jak zostać gwiazdą" pokazuje kulisy programu, w którym sława równie mocno zależy od głosu i kunsztu muzycznego, co rozpętanych skandali i zakulisowych intryg.

Reklama

Po raz pierwszy w głównej roli wystąpi uzdolniona wokalistka młodego pokolenia - Katarzyna Sawczuk. Za reżyserię filmu odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz, znana również z takich produkcji jak "Być jak Kazimierz Deyna".

Kontrowersyjny program telewizyjny "Music Race" poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się drzwi do kariery zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu - Urszula Dudziak.

Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej "Ostra" (Katarzyna Sawczuk) - zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec wszystkich. Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem

Wideo Natalia Zastępa, Marcin Sójka - Ślady. Jak Zostać Gwiazdą

Natalia Zastępa i Marcin Sójka nagrali utwór do filmu. Marcin Sójka to zwycięzca dziewiątej edycji programu "The Voice of Poland" oraz zdobywca "Karolinki", czyli głównej nagrody publiczności na 56. KFPP w Opolu (2019). W październiku 2019 ukazał się debiutancki album artysty zatytułowany "Kilka prawd". Płyta była promowana rewelacyjnie przyjętymi singlami, w tym "Zaskakuj mnie", "Dalej" , "Lepiej" oraz "Wróć".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Sójka w piosence "Zaskakuj mnie" w piosence "The Voice of Poland" TVP

Natalia Zastępa brała udział w tej samej edycji "The Voice of Poland", w której zajęła drugie miejsce, tuż za Marcinem. Wokalistka podbiła listy przebojów singlami "Nie żałuję" i "Rudy", wydała również utwory "Za późno" oraz "Kłopoty". Artystka czaruje głębokim, dojrzałym wokalem - aż trudno uwierzyć, że należy on do 18-letniej dziewczyny.