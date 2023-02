Widzowie przyznają, że gdy tylko Natalia Szroeder pojawiła się obok Mroza, to już do końca ich występu nie mogli oderwać wzroku od dość niespotykanej kreacji wokalistki. Szroeder pojawiła się na scenie w czarnej, zwiewnej sukni z wycięciami, które odsłaniały jej brzuch oraz uda.

Zdjęcie Natalia Szroeder i Mrozu na scenie Bestsellerów Empiku 2023 / Piętka Mieszko / AKPA

Zdjęcie Natalia Szroeder i Mrozu na scenie / Piętka Mieszko / AKPA

"Tak dokładnie, nikt nie zapamięta piosenki i artysty, którego jest piosenka tylko ten strój. Serio Mrozu, że on wyszedł z nią na scenę w tym stroju, to jestem w szoku"; "Uwielbiam ten kawałek ale jednak wolę go tylko w wykonaniu Mroza, Natalia prześliczna dziewczyna, ale kto ją w to ubrał? Jakby zapomniała spódnicy..." - piszą Internauci.

Mrozu i Natalia Szroeder wykonali na scenie piosenkę "Palę w oknie".