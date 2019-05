Natalia Szroeder w "Szansie na sukces". Zobacz, jak zaczynała

Przeszło osiem lat temu Natalia Szroeder pojawiła się w "Szansie na sukces" i oczarowała Marylę Rodowicz. Zobaczcie, jak wtedy wypadła.

Natalia Szroeder w 2011 roku zaliczyła wystep w "Szansie na sukces" /Piotr Matusewicz / East News

Natalia Szroeder wystąpiła w "Szansie na sukces" w marcu 2011 roku, w odcinku poświęconym piosenkom z lat 50. Wokalistka wylosowała piosenkę "Cicha woda" ( posłuchaj! ).

Reklama

"Byłam zadowolona z tego wyboru. Nie chciałam 'Czekolady' ani utworu 'Serduszko puka w rytmie cha-cha'" - mówiła Szroeder "Głosowi Pomorza" i zdradziła też, że mocno denerwowała się przed występem.

Jak przyszła gwiazda trafiła do "Szansy"? Z polecenie jednej z zwyciężczyń - Weroniki Korthals (w 2009 r. Szroeder gościnnie zaśpiewała na jej płycie "Na wiedno"). To ona przekonała Elżbietę Skrętkowską, aby dała szansę 16-latce. Jak się szybko okazało, był to strzał w dziesiątkę.

Wokalistka wypadła na tyle dobrze, że Maryla Rodowicz, ekspert tego odcinka, postanowiła wyróżnić właśnie Szroeder. Doświadczona gwiazda zaprosiła aspirującą wokalistkę do wspólnego duetu na scenie na jednym z jej koncertów.

Wideo Natalia Szroeder - Cicha woda (Warszawa, 2011)

"Jest bardzo miła, ciepła, sympatyczna. Chwilę rozmawiałyśmy o muzyce, Kaszubach. Dostałam zaproszenie na wspólny występ. Ma być w lipcu na Pomorzu" - opowiadała Szroeder.

Już w tamtym czasie Szroeder, która zaliczyła wcześniej epizod w programie "Od przedszkola do Opola", myślała o wydaniu debiutanckiego albumu.

Natalia Szroeder na gali Mister Supranational 2018 1 6 Zobacz zdjęcia z występu Natalii Szroeder podczas gali Mister Supranational 2018 w Krynicy-Zdroju Autor zdjęcia: Mateusz Jagielski Źródło: East News 6

"Chcę swoją przyszłość związać z muzyką. Jestem w trakcie przygotowywania debiutanckiej płyty. Mam nadzieję, że ukaże się ona w tym roku. Będą utwory po polsku i kaszubsku" - zapowiadała.

W 2014 r. na składankę "TARTA z truskawkami kaszubskimi" przygotowała piosenkę "Potrzebny je drech".

Clip Natalia Szroeder Potrzebny je drech

Sprawdź tekst utworu "Potrzebny je drech" w serwisie Tekściory.pl!

Ostatecznie pierwszy album "NATinterpretacje" wydała w 2016 r. Płyta z przebojami "Lustra" ( posłuchaj! ), "Domek z kart" ( posłuchaj! ) i "Powietrze" ( sprawdź! ) pokryła się złotem i dotarła do 15. miejsca listy OLiS.

Dziś Szroeder jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich wokalistek i stałą bywalczynią telewizyjnych koncertów i festiwali, a jej teledyski notują po kilkanaście milionów wyświetleń.

Zapowiedzią nowego materiału są single "Parasole" i "Nie oglądam się" ( posłuchaj! ).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Szroeder o występie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" INTERIA.PL

Clip Natalia Szroeder Parasole