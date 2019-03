Natalia Szroeder w bikini jak Miley Cyrus [INSTAGRAM]

Ponad 26 tys. polubień ma najnowsze zdjęcie Natalii Szroeder na Instagramie.

Natalia Szroeder pozowała w bikini na plaży /Mateusz Jagielski / East News

Natalia Szroeder na zdjęciu pozuje w bikini na kuli zawieszonej na linie.



To nawiązanie do pamiętnego teledysku "Wrecking Ball" Miley Cyrus. W klipie naga wokalistka wisiała na tytułowej kuli do wyburzania ścian budynków.

Ujęcie pojawiało się później wielokrotnie w różnego rodzaju parodiach i przeróbkach.

Zdjęcie Natalii zostało wykonane na plaży w Tajlandii, gdzie wokalistka przebywała w ramach akcji "Eska odwołuje zimę".

"Słuchajcie, radzę szybko łapać ostatnie zimne wiatry, kto zimę lubi, bo Radio Eska właśnie TAK (‼️) odwołało zimę, ze biedaczka najprawdopodobniej już nigdy nie wróci" - napisała Szroeder pod zdjęciem.

Przypomnijmy, że Natalia niedawno zaprezentowała nakręcony na Bali (Indonezja) teledysk do nowego singla "Nie oglądam się". To druga zapowiedź - po utworze "Parasole" - nowej płyty.



"Bardzo chciałam, by ukazała się ona w moje urodziny, na wiosnę. Wygląda jednak na to, że czas nie gra na moją korzyść i może być ciężko... Obiecuję więc, że będę robić wszystko, żeby nie trwało to za długo, ale jednak wystarczająco, by album był najlepszy, na jaki stać mnie teraz" - napisała Natalia.

Natalia Szroeder wydała swój debiutancki album "NATinterpretacje" jesienią 2016 r., ale w show-biznesie jest obecna znacznie dłużej. 23-letnia wokalistka w dorobku ma przeboje nagrane z Liberem ("Wszystkiego na raz" - sprawdź!, "Nie patrzę w dół" - posłuchaj!, "Teraz ty" - posłuchaj!, oraz "Porównania" - sprawdź!), występy w telewizyjnych programach "Szansa na sukces" (miała wtedy 16 lat), "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Taniec z gwiazdami" (zwycięstwo) oraz udział w eliminacjach do Eurowizji 2016 (z piosenką "Lustra"- posłuchaj! - zajęła piąte miejsce).

Zobacz teledysk "Parasole":

