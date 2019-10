Natalia Przybysz: Zobacz teledysk "Ogień". Premiera nowej płyty "Jak malować ogień"

Premiera płyty "Jak malować ogień" Natalii Przybysz zbiegła się z wypuszczeniem do sieci teledysku do nowego singla "Ogień".

Płyta "Jak malować ogień" jest naturalną konsekwencją i rozwinięciem brzmień i kompozycji, które ukazały się na poprzednich albumach "Prąd" (2014) i "Światło nocne" (2017). Znajdziemy tutaj ciepło brzmiącego bluesa, soulu i jazzu, żywe instrumenty i jak zawsze wyjątkowe i mądre teksty - czytamy w zapowiedzi.

Natalia Przybysz Ciepły wiatr

Pierwszym singlem był utwór "Ciepły wiatr", teraz do sieci trafiła piosenka "Ogień".

"Gdzie drzemie ta siła czyli Ogień? Jeśli ona jest we mnie, to jak mogę się do niej dostać, jak z tego ognia czerpać? Czego uczy mnie natura i zwierzęta, a czego władze tego świata? Czy emocje takie jak gniew czy złość na pewno nie są mi dziś potrzebne? Jak mogą się manifestować w codziennej czujności tam gdzie jestem?" - mówi Natalia Przybysz.

Reżyserią klipu "Ogień" zajęła się Ania Bajorek. Za zdjęcie na okładkę płyty "Jak malować ogień" odpowiada Silvia Pogoda, autorka teledysku "Ciepły wiatr".

Natalia Przybysz Ogień

Oprócz producenta i gitarzysty Jurka Zagórskiego (odpowiedzialnego za produkcję albumów "Prąd" i "Światło nocne") do współprodukcji dołączył Mateusz Waśkiewicz (gitara) oraz sekcja rytmiczna: Kuba Staruszkiewicz (perkusja) i Pat Stawiński (bas). Wszyscy razem komponowali muzykę i pracowali nad aranżacjami albumu w zaciszu rodzinnego domu Natalii pod Warszawą. Za wszystkie melodie i historie opowiedziane głosem odpowiada oczywiście Natalia Przybysz. Gościnnie wystąpił wiolonczelista Michał Pepol.

Płyta "Jak malować ogień" została wyprodukowana w trosce o środowisko we współpracy z tłocznią WM Fono.

Winyl powstał w wyniku zmielenia pozostałości po produkcji innych płyt. Odpady te, potocznie nazywane "obwarzankami", tworzą się na etapie przycinania wyciągniętej z prasy płyty do jej ostatecznego kształtu i rozmiaru. Materiał ten nadaje się do ponownego zmielenia ze względu na to, że nie został poddany pełnej obróbce termicznej - nie traci on swoich naturalnych właściwości plastycznych. Co ważne, jakość dźwięku utrwalonego na EKO winylu, nie odbiega od tej uzyskanej w standardowej produkcji. Tu także warto dodać, że każda płyta jest inna, będzie miała różne kolory i wzory, w zależności od tego, jakich użyto ścinków. Z kolei tzw. "label" został wytworzony z nadwyżki etykiet z innych wydawnictw.

EKO płyta - Natalia Przybysz z wizytą w WM Fono

W przypadku CD ilość aluminium została zredukowana do niezbędnego minimum potrzebnego do produkcji. W związku z tym album Natalii jest przeźroczysty. Dodatkowo zrezygnowano z zadrukowania płyty, co wyeliminowało użycie kolejnych substancji chemicznych.

Przyjazne środowisku jest także opakowanie, zarówno winyla jak i płyty kompaktowej - zrezygnowano zupełnie z użycia plastiku, zastępując go niepowlekanym certyfikowanym papierem, w 100% pochodzącym z recyklingu. W produkcji użyto również ekologicznej folii z kukurydzy."Niech te piosenki zadziałają na ciebie co najmniej tak leczniczo, jak działały na mnie kiedy je pisałam. Niech emocje zagrane przez wyjątkowych muzyków staną się twoje - wypowiedziane i uwolnione" - podkreśla Natalia Przybysz.



Natalia Przybysz: Kobiety powinny jak najwięcej mówić